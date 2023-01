Nad polskimi drogami S i A stawiają takie bramownice. Nie po to, co myślą kierowcy

Więcej ciekawostek z polskich dróg znajdziesz również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Jadąc S3 pomiędzy Szczecinem i Gorzowem oraz S8 pomiędzy węzłami Wieluń i Złoczew z pewnością zwróciliście uwagę na wielkie bramownice w kształcie litery Y umieszczone nad drogą. I choć pewnie automatycznie spojrzeliście na licznik i odruchowo wcisnęliście pedał hamulca, musicie wiedzieć że nie służą one do pomiaru prędkości. Mają całkowicie inny cel. Chodzi o ochronę zwierząt, a konkretnie nietoperzy.

Bramownice w kształcie litery Y i pomiar prędkości. Czy to możliwe?

Nie wierzycie, że bramownice nie mają za zadanie dyscyplinowania kierowców? No to przedstawimy dość ważny argument. Gdyby konstrukcje zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe, musiałyby zostać oznakowane. Powinien przed nimi pojawić się znak D-51 "Automatyczna kontrola prędkości" lub D-51a "Automatyczna kontrola średniej prędkości". Skoro oznaczeń takich nie ma, żaden pomiar szybkości jazdy nie jest wykonywany przez służby przy pomocy urządzeń działających automatycznie.

Bramownice nad drogami S i A mają chronić nietoperze

Bramownice w kształcie litery Y powstały w wyłącznie jednym celu – chronią trasy przelotu na żerowiska oraz tras migracji z siedlisk letnich do miejsc hibernacji dla nietoperzy. Pomysł jest unikalny w skali całej Europy. Skąd się zatem wziął? Za ideą stoi tak naprawdę... wymóg. Wszystkie gatunki nietoperza są w Polsce pod ochroną. Jak informuje GDDKiA, z 25 gatunków aż dziewięć znajduje się na "Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce". A skoro ich szlaki przelotów przecinają drogi szybkiego ruchu, zarządca musiał działać.

Metalowe konstrukcje w kształcie litery Y mają proste zadanie. Wymuszają podwyższenie lotu nietoperzy. Dzięki temu mogą one bezpiecznie pokonać trasę lotu bez obawy, że w czasie przecinania drogi typu S natną się na szybko jadący samochód czy ciężarówkę.

Sama konstrukcja bramownic w kształcie litery Y jest tak naprawdę niezwykle prosta. Konstrukcja wykonana z rur jest uzupełniana siatką o oczkach nie większych niż pięć na pięć centymetrów. Aby nietoperze nie mogły wlecieć pod bramownicę, a tym samym na drogę, przy jej podporach również pojawia się siatka. Siatka bywa też rozciągana wzdłuż dróg na specjalnych podporach – na podobnej zasadzie jak ustawiane są ekrany dźwiękoszczelne.

Skąd nietoperz ma wiedzieć, że nad drogą jest bramownica?

Skąd nietoperze mają wiedzieć gdzie ustawiona jest bramownica? To akurat dość proste. Być może nie mają najlepszego wzroku i poruszają się głównie w nocy, ale za to korzystają z echolokacji. Wysyłają ultradźwięki, które odbijając się od przeszkód są odbierane przez ucho ssaka. A taki sposób uzyskiwania oglądu sytuacji jest ważny, bo europejskie gatunki nietoperzy osiągają w czasie lotu prędkość dochodzącą nawet do 55 km/h.