Rzecznik chce obniżenia kar za prędkość. Ma już pomysł, jak zmienić przepisy

Marcin Wiącek wysłał pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Kamińskiego. Chodzi przede wszystkim o nieuwzględnianie przez policję błędu urządzeń pomiarowych, co w opinii RPO jest krzywdzące dla kierowców. Problem szczególnie przybrał na wadze po zaostrzeniu kar dla kierowców. Do biura prowadzonego przez Wiącka coraz częściej wpływają skargi obywateli na nowy taryfikator.

REKLAMA

Wnioskodawcy podnoszą, że niezasadne i nieracjonalne jest karanie kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości nawet o jeden km/h. Wskazują, że błąd pomiaru zarówno urządzeń mierzących prędkość stosowanych przez Policję i inne służby (w tym fotoradarów), jak i wskaźników prędkości w autach, obejmuje trzy km/h. W szczególnych sytuacjach błąd może wynosić może nawet do 10 km/h.

- czytamy w piśmie RPO do ministra Kamińskiego.

Aktualne przepisy nie uwzględniają przy wymierzaniu kary, tzw. "marginesu tolerancji błędu", czy też "marginesu technicznego". Kierowca może dziś jedynie odmówić przyjęcia mandatu, bo tylko przed sądem w drodze postępowania dowodowego może próbować dowieść błędu pomiaru.

Jakie są dziś konsekwencje błędu pomiaru?

To jak niekorzystnie dla kierowców skonstruowane są dziś przepisy, pokazuje przykład przytoczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli miernik laserowy, dokonując pomiaru w miejscu, gdzie dozwoloną prędkością jest 50 km/h, ujawni prędkość pojazdu na poziomie 53 km/h, to uwzględniając nielaboratoryjne warunki pomiaru i przy uwzględnieniu błędu pomiaru, może być odczytywany tak, że kierowca jechał z dozwoloną prędkością i wykroczenia nie popełnił.

To jednak przypadek, w którym kierowcy grożą stosunkowo niewielkie konsekwencje. O wiele bardziej problematyczny jest błąd pomiary w przypadku wyższych prędkości. Przykładowo: gdy laserowy miernik prędkości wskaże przekroczenie o 51 km/h, to można argumentować, że kierowca w istocie przekroczył prędkość o 48 km/h – a wtedy, o ile doszło do wykroczenia w terenie zabudowanym, nie straci prawa jazdy. Dziś w takiej sytuacji policja automatycznie zatrzymuje dokument i kieruje sprawę do Starosty.

Problem związany z dopuszczalnym błędem pomiarowym przy zastosowaniu nowego taryfikatora nabiera także znaczenia w kontekście nowo wprowadzonej tzw. „recydywy wykroczeniowej".

Rzecznik Praw Obywatelskich: Trzeba zmienić przepisy

Jak słusznie zauważa Wiącek, w Polsce powinno stosować się podobne rozwiązanie, jakie od lat funkcjonuje m.in. we Francji. Tam co prawda podaje się zawsze prędkość zarejestrowaną przez urządzenie, ale kara naliczana jest od przekroczenia z uwzględnieniem błędu pomiarowego – oczywiście zawsze na korzyść kierowcy.

W Polsce oznaczałoby to, że uwzględniając wspomniany wcześnie margines 3 km/h w przypadku urządzeń laserowych, sankcje na kierowców powinny być nakładane dopiero po przekroczenia dopuszczalnej prędkości w zakresie od 4 do 10 km/h.

Kolejna uwaga RPO dotyczy tego, że prawo, które uzasadnia wymierzenie sankcji za wykroczenie drogowe, powinno zawierać także gwarancje rozstrzygania wątpliwości na korzyść obwinionego i to już w momencie ujawnienia.

Istnieje możliwość odmowy przyjęcia mandatu. Jednak kara wymierzana przez sąd może być znacznie dolegliwsza od mandatu. A negatywnie na ekonomikę wymiaru sprawiedliwości rzutuje wszczynanie czasochłonnych i kosztownych postępowań sądowych, w których za pomocą opiniowania przez biegłego rozstrzygana ma być kwestia błędu pomiarowego urządzenia ujawniającego przekroczenie prędkości o jeden, dwa lub trzy km/h.

Tym samym Rzecznik apeluje do ministra Kamińskiego o rozpoczęcie prac legislacyjnych mających na celu uwzględnianie w przepisach błędu pomiarowego urządzeń – oczywiście na korzyść obwinionego – oraz zmiany zakresu nowego taryfikatora zawartego w tabeli E10 (mowa o przekroczenia prędkości do 10 km/h).