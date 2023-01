Stellantis Gliwice chwali się wynikami. Chcą więcej

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W zakładzie produkcyjnym Stellantis w Gliwicach składa się samochody dostawcze np. Peugeota Boxera lub Opla Movano. IBRM Samar dowiedziało się, ile w zeszłym roku wyprodukowano tam pojazdów.

W sumie w 2022 r. z linii produkcyjnych wyjechało 27.030 aut. Jest to 1/3 siły produkcyjnej zakładu, który jest w stanie produkować 100 tysięcy pojazdów rocznie. Jednak nie ma co się załamywać. Ubiegły rok, był okresem rozruchowym, podczas którego były problemy z dostępnością surowców.

W ubiegłym roku w zakładzie uruchomiono również wydział produkcji pokrywa do akumulatorów oraz dział do przerabiania pojazdów, pod potrzeby konkretnego klienta.

Ten rok ma być tak samo dobry. Co więcej w czwartym kwartale tego roku zapowiedziano ruszenie z produkcją samochodów elektrycznych. Również ma być składany tutaj nowy Fiat Ducato (całkowicie elektryczny).

Przedstawiciele firmy nie zdradzili Samar-owi w jaką ilość wyprodukowanych aut celują. Portal jednak zakłada, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku wynik zostanie podwojony w stosunku do tego com wyprodukowano w 2022 r.

W przyszłym roku z kolei ma ruszyć produkcja elektrycznego auta dostawczego Toyoty, który ma być także produkowane w Gliwicach.