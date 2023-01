Mercedes dzieli się zyskami z pracownikami. Po kilkadziesiąt tysięcy złotych do kieszeni

Mercedes postanowił podzielić się sukcesem z pracownikami. Niemiecki producent wypłaci rekordowe premie za imponujące wyniki spółki w 2022 roku. Każdy pracownik otrzyma dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych.

3

Daimler AG - Global Communications Mercedes-Benz Carsphoto by Dirk Weyhenmeyer on behalf of Daimler AG / Daimler AG