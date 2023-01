Tkanina z airbagów i skóra z kierownicy. Z takich materiałów powstały buty od Asics

Wyjątkowe buty Asics Gel-Sonoma 15-50, opracowane wspólnie przez dwie japońskie firmy, niebawem trafią do sprzedaży. Ten rewolucyjny projekt wykorzystuje pozostałości po tkaninach, których nie zdołano wykorzystać podczas produkcji poduszek powietrznych. Drugim materiałem są resztki skór wykorzystywane do obszywania kierownic samochodowych.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Asics to japońska firma produkująca odzież sportową, która postanowiła dołączyć do grona producentów zwracających uwagę na wykorzystywanie zrównoważonych materiałów oraz recykling. Właśnie nawiązała współpracę z firmą Toyoda Gosei, wchodzącą w skład Grupy Toyota. Spółka specjalizuje się w przetwarzaniu materiałów pozostałych po produkcji, które są trudne w recyklingu. Owocem wspólnych prac są "zrównoważone sneakersy".

Ekologia na pierwszym miejscu. Ford wykorzystuje w fabrykach materiały odnawialne i z recyklingu

Nowe buty mają cholewkę wykonaną z tkaniny używanej do produkcji poduszek powietrznych. Materiał jest bardzo wytrzymały, a do tego lekki. Dzięki temu buty zapewniają wygodę w codziennym użytkowaniu, a cholewka wykonana z tej tkaniny dopasowuje się do kształtu stopy.

Zobacz wideo

Podeszwa jest stworzona z resztek skóry wykorzystywanej do obszywania kierownic samochodowych. Jest trwała, przyczepna i wodoodporna. Dzięki temu nadaje się do użytkowania w trudnych warunkach. Wspomniane wyżej materiały od jakiegoś czasu mają drugie życie. Są wykorzystywane do produkcji toreb, piórników oraz innych produktów oferowanych pod marką Re-S eco.

Buty Asics Gel-Sonoma 15-50 już niebawem trafią do sklepów w cenie 16,5 tys. jenów (ok. 530 zł). Sneakersy będą dostępne w linii Asics Sportstyle, która charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym wyglądem. Odbiorcami butów mają być osoby młode, które zwracają uwagę na aspekty ekologiczne podczas wybierania przedmiotów codziennego użytku.