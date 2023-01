Lepiej zatankować auto do pełna. Podwyżki cen paliw już od przyszłego tygodnia

Powrót pełnej stawki VAT na paliwa nie spowodował drastycznej podwyżki przy dystrybutorach. Mimo to sytuacja na rynkach światowych, w ocenie analityków, może doprowadzić do mocnych podwyżek. Dlatego warto rozważyć tankowanie do pełna po dotychczasowych cenach.

3 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl