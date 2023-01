Śnieg to nie wymówka. Kierowca i tak dostanie mandat w wysokości 800 zł za parkowanie

Za złe parkowanie możesz dostać nawet 800 lub 1200 zł mandatu

Wysokość mandatu karnego waha się od 100 zł do 300 zł. Przykładowo za zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 100 zł, a za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym, tramwajowym, na skrzyżowaniu lub bliżej niż 10 m od nich - aż 300 zł. Wyjątkową sytuacją jest parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie grozi nawet 800 zł i pięć punktów karnych. To spora podwyżka, którą wprowadzono wraz z zaostrzeniem taryfikatora w zeszłym roku. Przed styczniem 2022 r. kara wynosiła 500 zł.

Jeżeli zaparkujemy na takim miejscu, a do tego posługujemy się nieuprawnioną kartą parkingową, to zostaniemy ukarani 1200 złotowym mandatem i siedmioma punktami karnymi. Wcześniej było to 800 zł. Nieuczciwi kierowcy podrabiają karty lub kupują je w internecie, żeby nielegalnie parkować na niebieskich kopertach i unikać kary. Znacznie podwyższony mandat ma ich zniechęcić do takich pomysłów.

Ale pada śnieg, nic nie widać... Skąd mogę wiedzieć, czy dobrze parkuję?

Ruch podczas trudnych warunków powinien odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, a samochody powinny poruszać się z z bezpieczną - niską prędkością. Aktualną prognozę pogody sprawdzisz na stronie głównej gazeta.pl.

Jeżeli będziemy stosować się do tych zasad, to nie powinniśmy mieć problemu z rozeznaniem się w sytuacji. Nawet jeżeli nie zauważamy np. podwójnej linii ciągłej, to jadąc wolno i uważnie przyglądając się drodze, szybko naprawimy swój błąd, nie powodując zagrożenia na drodze.

Co do zasady, za każdym razem, gdy mamy do czynienia z oznakowaniem poziomym, w sąsiedztwie stoi znak pionowy, który dodatkowo określa sytuację na drodze. Jeżeli linie są zakryte śniegiem, kierowca powinien dać sobie czas na to, by przyjrzeć się znakom pionowym

- komentuje policja w rozmowie z moto.pl. Zwłaszcza, że najważniejsze znaki na drodze mają charakterystyczny kształt, dzięki czemu rozpoznamy je nawet, jeżeli są zasypane śniegiem. Znak STOP czy te informujące o pierwszeństwie trudno pomylić z innymi. Tak samo jest ze znakiem, który informuje o miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych. Niebieskiej koperty w śnieżycę można nie zauważyć, ale znak wciąż będzie stał.

Białystok, 26.01. Trudna sytuacja na drogach, ulicach i chodnikach w trakcie intensywnych opadów śniegu Fot. Andrzej Kłopotowski

Wysokie mandaty za parkowanie 2023 - kiedy mandat wynosi do 300 zł?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to skrajna sytuacja i nie dziwi bardzo ostra kara za takie przewinie. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy kierowca musi się liczyć z wysokim mandatem. W przypadku reszty w 2022 r. nie było już zmian, w 2023 r. obowiązują stawki z poprzedniego roku. Wysoki mandat dostaniecie za:

100 - 300 zł. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu. 300 zł. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 100 - 300 zł . Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi.

. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi. 200 zł . Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.

. Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie. 150 zł . Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.

. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku. 150 - 300 zł . Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym. 200 - 300 zł. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Są to przede wszystkim sytuacje, w których źle postawiony pojazd stwarza niebezpieczeństwo dla innych. Praktycznie w każdym z tych przypadków śnieg i zasypane linie również nie mogą stanowić wymówki. Kierowca, niezależnie, od pogody musi

Mandat za parkowanie w wysokości 100 zł. Kiedy?

Za mniej poważne wykroczenia w polskim prawie przewidziano mandat w wysokości 100 zł. W jakich sytuacjach kierowcy grozi 100 zł mandatu?