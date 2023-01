Czarna lista mandatów w 2023 r. Wystarczą dwa i kierowca od razu traci prawo jazdy

O karach dla kierowców opowiadamy również w materiałach przygotowywanych na potrzeby serwisu Gazeta.pl.

Trzynastki i piętnastki to niezwykle ważne pojęcia. I to nie tylko w przypadku, w którym mówimy o emeryturach. Stają się jeszcze ważniejsze... na drodze. Bo łączenie tak "drogich" wykroczeń już podczas jednej kontroli drogowej może się zakończyć odebraniem prawa jazdy. I nie, przypadki takie wcale nie są rzadkie.

83 punkty karne? Cóż to dla kierowcy BMW. On dostał 126 punktów.

Nie wierzycie, że podczas jednej kontroli drogowej można stracić prawo jazdy? Przypomnijcie sobie zatem dwóch absolutnych rekordzistów. Pierwszym jest kierowca z Kielc, który za kierownicą Peugeota 206 wykręcił karę opiewającą na – UWAGA! – 83 punkty karne. Drugi mistrz pobił wynik pierwszego i to ze sporym zapasem. 23-latek kierujący BMW w Górze Kalwarii popełnił wykroczeń w sumie za 126 punktów karnych. Tak, 126, a nawet 126p, zupełnie jak oznaczenie Malucha! Dodatkowo dostał prawie 16 tys. zł mandatu.

Maksymalnie 15 punktów na mandat. Jeden mandat, a nie kilka!

No dobrze, pewnie zastanowicie się jak to możliwe, że kierujący dostali takie kary. Przecież jednorazowo kierującemu można wlepić do 6 tys. zł mandatu i 15 punktów. No tak, ale przecież nikt nie powiedział że prowadzący nie może dostać więcej niż jednego mandatu w czasie tej samej kontroli drogowej. To efekt nie sumowania wykroczeń, a sumowania mandatów. Takie podejście otwiera przed policjantami całkowicie nowe możliwości. Pamiętajcie o tym!

Dla przypomnienia damy tylko, że kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok, może uzbierać maksymalnie 24 punkty karne. Posiadanie uprawnień krócej niż 12 miesięcy, zmniejsza limit do 20 punktów.

Rekordzistów już mamy. Nie pobijaj ich wyniku najdroższymi wykroczeniami

Rekordzistów na polskich drogach już dziś nie brakuje. My zatem apelujemy, nie poprawiaj ich wyniku. Pamiętaj o przepisach i pamiętaj o bezpieczeństwie jazdy. Szczególnie teraz, gdy trwają ferie zimowe. A gdyby powyższa przestroga okazała się niewystarczająca, przypomnimy najdroższe wykroczenia zapisane w nowym taryfikatorze punktów karnych. Za 12 wykroczeń można dostać 15 punktów karnych. To:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Kierowców czeka aż 41 dni wzmożonych kontroli. Policja nie będzie miała litości

Kara w wysokości 13 punktów zostanie wlepiona kierowcy za przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h. 12 punktów karnych to:

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia (spowodowanie wypadku drogowego - przyp. red.),

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,

naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,

naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Z kolei 10 punktów karnych kierowca otrzyma m.in. za: