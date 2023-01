Lexus LX. Komfort i sport w jednym

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lexus LX to największy SUV w ofercie marki. Dostępny w Europie od 2002 r., a w Europie Wschodniej od 2021 r. Jednak nie jest dostępny w Polsce. Teraz zaprezentowano nową generację.

Najnowsza generacja LX-a powstaje na platformie GA-F. Jest przez to lżejszy o 200 kg w porównaniu do poprzednika. Do napędu służą dwa silniki V6 twin-turbo - benzynowy o pojemności 3,5 l (LX 600) oraz 3,3-litrowy silnika Diesla (LX 500d). W modelu zastosowano też 10-stopniową automatyczną skrzynię biegów.

Design LX-a nawiązuje do najnowszych modeli marki. Z przodu widoczne są charakterystyczne reflektory oraz kształt atrapy chłodnicy, a z tyłu listwa świetlna oraz napis LEXUS na tylnej klapie, który zadebiutował w modelu NX.

Czwarta generacja LX-a ma też zupełnie nowe wnętrze z najnowszym systemem multimedialnym Lexusa. W konsoli centralnej umieszczono dwa duże ekrany dotykowe. Górny o przekątnej 12,3 cala służy do obsługi systemu audio oraz klimatyzacji, a także wyświetla obraz z kamer systemu Multi-Terrain Monitor podczas jazdy w terenie lub kamer 360 stopni podczas parkowania w mieście. Przy pomoc dolnego, 7-calowego ekranu obsługuje się m.in. układ klimatyzacji.

W zależności od wybranej wersji LX może mieć kabinę czteromiejscową, klasyczną pięcioosobową lub z siedmioma miejscami.

Od 2023 roku wariant czteromiejscowy dostępny jest z oboma napędami. Siedzenia są większe, a duże zagłówki wykonano z miękkiej, pikowanej skóry. Regulacja foteli jest elektryczna i ma możliwość zapamiętania ustawień. Fotele są podgrzewane i wentylowane, a także mają dodatkowe podparcie dla nóg zamontowane w oparciu przedniego fotela pasażera.

Tylne fotele wyposażono w siedmiostopniową funkcję masażu, a klimatyzacja tylnej strefy ma dodatkowe funkcje. Obsługa tych elementów możliwa jest przy pomocy tylnego ekranu dotykowego umieszczonego na szerokim podłokietniku. Ponadto, przy pomocy złącza HDMI można podłączyć urządzenia elektroniczne do 11,6-calowych ekranów w samochodzie. Żeby zwiększyć komfort pasażera na tylnym siedzeniu, przedni fotel można złożyć i przesunąć do przodu, co daje maksymalnie 1100 mm przestrzeni na nogi.

Lexus LX w wersji siedmioosobowej umożliwia łatwą konfigurację wnętrza i dostosowanie liczby miejsc do własnych potrzeb. Dwa dodatkowe fotele w trzecim rzędzie są elektrycznie składane lub można pochylić je o 10 stopni. Dostęp do trzeciego rzędu jest łatwiejszy dzięki zastosowaniu funkcji elektrycznego przesuwania drugiego rzędu siedzeń.

W 2023 roku w gamie LX-a debiutuje wersja F SPORT, która wyróżnia się zmienionym wzorem przedniego grilla, który został pomalowany na czarno, przeprojektowanymi przednimi i tylnymi zderzakami, dodano 22-calowe felgi F SPORT w czarnym kolorze, a także dostępny tylko w tej wersji biały lakier „F white". We wnętrzu znalazły się sportowe fotele, a także wstawki z aluminium Hadori. Logotyp F SPORT widoczny jest na zagłówkach oraz na aluminiowych dekoracjach, z aluminium wykonano również pedały oraz podnóżek.

W wersji F SPORT zastosowano sportowe amortyzatory z tyłu, mechanizm o ograniczonym poślizgu Torsen, a także tylną rozpórkę. Dostosowano także pracę adaptacyjnego zawieszenia o zmiennej sztywności (AVS), by auto prowadziło się precyzyjniej.