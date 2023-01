Musisz mieć w samochodzie dwie rzeczy, inaczej dotkliwy mandat. Jedną typu ABC

Ile krajów europejskich, tyle standardów obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Dla przykładu samochód zarejestrowany w Czechach musi posiadać gaśnicę, trójkąt, apteczkę, kamizelkę odblaskową, koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi oraz komplet zapasowych bezpieczników i żarówek. Na Słowacji lista poszerza się jeszcze o linkę holowniczą. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Nasze przepisy w porównaniu z czeskimi czy słowackimi ciężko uznać za restrykcyjne. Prawo wymaga bowiem wyłącznie dwóch elementów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Gaśnica musi być. Musi być w miejscu łatwo dostępnym!

Art. 11 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stwierdza dość wyraźnie, że "pojazd samochodowy wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia". A słowa "łatwo dostępnym" prowadzi do jeszcze jednego wniosku. Kierowca musi mieć nie tylko gaśnicę pod ręką, ale przede wszystkim powinien wiedzieć ją znaleźć w razie potrzeby.

Czasami producenci lokalizują gaśnicę pod fotelem kierowcy lub pasażera, w schowku na rękawiczki, ewentualnie w jednym ze schowków w bagażniku. Lista możliwości jest duża, a pożar w aucie może rozprzestrzenić się w kilka sekund. Po zapłonie pojazdu kierowca nie będzie miał zatem czasu na poszukiwanie gaśnicy. Musi po prostu wiedzieć gdzie się ona znajduje!

Podstawę do wystawienia mandatu za brak wiedzy w zakresie lokalizacji gaśnicy, jak i brak samej gaśnicy, stanowi art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Ten przewiduje karę grzywny wynoszącą od 20 do 3000 zł. Kwotę funkcjonariusz wybiera uznaniowo. Kierujący nie może podważyć wysokości mandatu. Może go albo przyjąć, albo nie – a wtedy wniosek o ukaranie grzywną wynoszącą nawet 30 tys. zł trafi do sądu.

Kierowcy znowu zaczną na potęgę wciskać przycisk do szyb. Ma ukrytą funkcję na zimę

Obowiązkowe wyposażenie samochodu - a druga rzecz?

Każdy samochód osobowy zarejestrowany w Polsce musi być wyposażony w trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji.

Czy samochód musi mieć apteczkę?

Nie. Choć gorąco zachęcamy, aby wrzucić ją do bagażnika.

Przepisy to jedno. W co warto wyposażyć samochód?

Polskie przepisy nie okazują się mocno restrykcyjne w przypadku obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Z drugiej strony kierowca nie musi zdawać się wyłącznie na prawo. W jakie zatem jeszcze elementy warto wyposażyć pojazd? Bez wątpienia przydać się może apteczka zawierająca bandaż, rękawiczki ochronne czy chociażby ustnik do resuscytacji. Warto zadbać też o zakup kamizelki odblaskowej - sprawi, że kierowca będzie widoczny dla innych użytkowników drogi, gdy przydarzy mu się awaria pojazdu po zmroku. Poza tym przydatny jest też zestaw nowych żarówek (chociażby świateł mijania) oraz koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi.