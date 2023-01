W Polsce jest za dużo samochodów... Czyżby? Oto dane z CEPiK udostępnione przez KPRM

W odpowiedzi na interpelację posła Mirosława Suchonia z ruchu Polska 2050 złożonej w październiku zeszłego roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniła dane z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dotyczące liczby pojazdów w Polsce z uwzględnieniem kilku kryteriów.

REKLAMA

Jak przekazuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, powołując się na rządowe dane, 31 października 2022 roku w naszym pięknym kraju znajdowało się:

32 931 117 sztuk zarejestrowanych w Polsce pojazdów samochodowych, w tym 9 010 256 pojazdów określanych jako zarejestrowane – archiwalne,

21 124 579 sztuk pojazdów mających aktualną polisę OC,

19 562 130 egzemplarzy mających ważne badanie techniczne,

13 368 987 egz. pojazdów bez ważnych badań technicznych, w tym 9 009 947 pojazdów o statusie zarejestrowany - archiwalny.

Dane nie dotyczą naczep, przyczep, motorowerów oraz ciągników rolniczych.

By doszczegółowić — KPRM określa samochody o statusie zarejestrowany - archiwalny jako niewyrejestrowane i „nieanulowane", a także inne niż zabytkowe. Co więcej, od daty ich pierwszej rejestracji upłynęło ponad 10 lat, a w ciągu ostatnich 6 lat nie wpłynął żaden komunikat aktualizujący.

Antonio Guterres w Davos oskarża: "Przemysł naftowy sprzedawał światu wielkie kłamstwo"

Wnioski płynące z danych

Dysponując takimi danymi, można dojść do wniosku, że Polska nie jest "zalana" przez samochody, jak to próbują przekonywać niektórzy aktywiści. Przyjmując, że w Kraju nad Wisłą mieszka ok. 38 mln obywateli, a także to, że realnie nie 32 mln, a 19,5 mln pojazdów uczestniczy w ruchu, na 1000 mieszkańców przypada ok. 510 samochodów. Biorąc pod uwagę naszych europejskich sąsiadów, nie wydaje się to szczególnie wysoką liczbą.

Dla przykładu, powołując się na dane przytoczone przez redakcję Autoblog.pl, w Wielkiej Brytanii na 1000 mieszkańców przypada ok. 544 samochodów. W Holandii jest to liczba 520 sztuk, z kolei we Włoszech aż 666 pojazdów.

Zobacz wideo

Dodatkowo kwestia średniego wieku samochodu w Polsce także powinna zostać nieco inaczej interpretowana. Po odjęciu od 32 mln wpisanych w rejestr pojazdów liczby 9 mln zarejestrowany – archiwalnych aut, z których większość już dawno została "przerobiona na żyletki", może się okazać, że Polacy wcale nie korzystają z ledwo trzymających się kupy strucli. Oczywiście, większości z nas nadal nie stać na zakup nowego, czy nawet kilkuletniego samochodu, ale na pewno nie jest tak źle, jakby wskazywały na to suche dane.

Warto też zdać sobie sprawę z tego, że niektórzy kierowcy posiadają więcej niż jedno auto. I na złość ekologom przedstawiającym wizje "samochodziarzy" znęcających się na środowiskiem, na pewno nie korzystają z nich jednocześnie... Ale cóż, dzień bez narzekania na zgubny wpływ samochodów na świat, to dzień stracony.