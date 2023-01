Tę kontrolkę zobaczy jedna grupa kierowców. Ekstremalnie ważna, nie włączysz silnika

AdBlue - co to i po co

Nowoczesne silniki Diesla do pracy potrzebują AdBlue. Obniża on emisję szkodliwych substancji, co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Zwłaszcza podczas nagonki na jednostki wysokoprężne. Gdy do dodatkowego filtra zamontowanego w układzie wydechowym trafią spaliny, te są spryskiwane płynem o nazwie AdBlue. To nic innego, jak 32,5-proc. roztwór mocznika. W ten sposób dochodzi do reakcji chemicznej, która redukuje z gazów wydechowych znaczną część tlenków azotu. Powstaje wodny azot i para wodna.

Układ SCR stał się obowiązkowy w silnikach Diesla od momentu wprowadzenia normy emisji spalin Euro 6. To oznacza, że AdBlue powinno być obecne w większości jednostek wyprodukowanych po 2014 roku.

Czy można jeździć bez AdBlue?

Jeśli zasięg AdBlue pokaże 0 km, to samochód nie pozwoli odpalić silnika i rozpocząć jazdy. W sytuacji, w której kierowca porusza się autem, a AdBlue się skończy silnk będzie dalej pracował. CO trzeba zrobić? Nie powinno się go gasić, jeśli jesteście daleko od cywilizacji. Na odpalonym silniku musi dotrzeć na najbliższą stację i tam dotankować AdBlue. Wtedy informacja powinna zniknąć.

Problemy z brakiem AdBlue wynikają zwykle z lenistwa kierowcy. Samochód zrobi wszystko, żebyście nie zapomnieli o uzupełnieniu zbiornika. Pierwszy komunikat mówiący o niskim stanie płynu pojawia się mniej więcej na 2500 do 2000 km przed wyczerpaniem AdBlue. I jest on ponawiany po każdym kolejnym rozruchu.

Trzeba się bardzo postarać, żeby nie zauważyć i kontrolki, komunikatu.

Komunikat o kończącym się AdBlue fot. moto.pl

Ile diesel spała AdBlue?

Zasada działania konwertera SCR jest prosta. AdBlue też nie wydaje się skomplikowaną sytuacją. Co więcej, środek jest magazynowany w specjalnym zbiorniku w aucie. A ten w zależności od marki auta może mieć pojemność wynoszącą od 10 czy 11 do nawet 16 litrów. Ile wynosi zużycie AdBlue? Tutaj ponownie ciężko podać konkretną informację – to w dużej mierze zależy od charakterystyki jednostki i aktualnego spalania. Spokojnie można jednak przyjąć że po pokonaniu 1000 km ze zbiornika zniknie od 1,5 do nawet 3 litrów płynu. Tym samym przeciętny zasięg na pełnym "tankowaniu" AdBlue nie powinien być niższy niż jakieś 7 – 8 tys. km.

Jak zatankować AdBlue do diesla?

Dobra informacja? Kierowca nie powinien mieć problemu z dostępem do AdBlue i jego tankowaniem. Płyn jest dostępny w baniakach przypominających płyn do szyb w większości sklepów motoryzacyjnych, stacji benzynowych czy nawet marketach z rozbudowanym działem moto. Co więcej, na niektórych stacjach dostępne są też dystrybutory, które pozwalają na tankowanie AdBlue ze specjalnego pistoletu. Rozwiązanie jest o tyle wygodne, że wlew płynu często znajduje się koło wlewu paliwa – kierowca zatem na identycznej zasadzie jak ropę może zatankować AdBlue do pełna.

Ile kosztuje litr AdBlue?

Na koniec jeszcze jedna informacja. Ile tak właściwie kosztuje AdBlue? Ceny są zróżnicowane. Czasami za jeden litr płynu trzeba zapłacić 2 lub 3 zł, a czasami nawet 6 czy 8 zł. Zdecydowanie tańsze są AdBlue dostępne w dużych baniakach w sklepie motoryzacyjnym lub na dystrybutorach na stacji. Najdroższe są na ogół te, które oferują kierowcom autoryzowane stacje.

Czy AdBlue ma termin ważności?

Pewnie nie brakuje w Polsce kierowców, którzy kupują zbiornik AdBlue... na wszelki wypadek. To jednak nie zawsze dobra metoda. Po pierwsze aby baniak taki przydał się, najlepiej byłoby go wozić w aucie. W ten sposób niepotrzebnie dociąży on pojazd. Po drugie AdBlue jest stale dostępny w sklepach motoryzacyjnych i na stacjach. Nie powinno być zatem problemu z jego zakupem na bieżąco. Po trzecie AdBlue może nie ma terminu ważności, ale nie lubi np. słońca, niskich temperatur czy wysokich temperatur. W takich warunkach szybko traci właściwości i staje się bezużyteczny.