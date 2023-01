DBS znika z rynku. Najmocniejszy Aston w historii skutecznie jednak otrze łzy

O luksusowych samochodach dostępnych na polskim rynku wspominamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Aston Martin DBS w obecnym kształcie zadebiutował w czerwcu roku 2018. Urzeka dynamiką linii, serią mocnych przetłoczeń i wlotów powietrza oraz dystyngowanym, brytyjskim charakterem. Na tym jednak afrodyzjaki tego auta nie kończą się. A największy ukrywa się pod maską. Mowa oczywiście o benzyniaku V12. Ryczący potwór ma 5.2 litra pojemności.

Aston DBS 770 Ultimate to najmocniejszy model tego producenta

Niestety wszystko co ma swój początek, musi mieć też koniec. Rynkowa kariera DBS-a dobiega właśnie do końca. Aston nie chce jednak wyprowadzać coupe po cichu i tylnymi drzwiami. Postanowił zafundować mu wyjście smoka. Stąd wersja limitowana DBS 770 Ultimate. Co jest kluczowe w tym aucie? Jego kwintesencję można wyczytać tak naprawdę w jednym zdaniu informacji prasowej. Brzmi ono tak: "Najpotężniejszy produkcyjny Aston Martin, najszybszy i najbardziej wyczynowy model DBS w historii został gruntownie przeprojektowany przez stylistów i inżynierów".

Spójrzcie tylko na piękne felgi limitowanego DBS-a. To dosłownie dzieło sztuki użytkowej made by Aston!

Aston Martin DBS 770 Ultimate Materiały Aston Martin

V12 z DBS-a otrzymało zastrzyk 45 koni mechanicznych

Być może słowo wyczynowy stanowi delikatną przesadę. Reszta to jednak już w stu procentach prawda. Szczególnie w zakresie mocy i szybkości. Limitowany Aston DBS 770 Ultimate zmusza swoją V-dwunastkę do rozwijania aż 770 koni mechanicznych (to o 45 KM więcej niż w serii) oraz 900 Nm momentu obrotowego. Wchodząc w detale, inżynierowie zastosowali również zmodyfikowany zapłon i układ dolotowy, a do tego zwiększyli ciśnienie maksymalnego doładowania oraz sposób zestrojenia krzywych mocy i momentu obrotowego.

Silnik 5.2 litra V12 z Astona ma dwie turbosprężarki. W efekcie moment 900 Nm jest dostępny już przy 1800 obr./min.!

Limitowany DBS ma ulepszone... LSD. Ale to nic nielegalnego

Oczywiście na tym nie kończą się interesujące fakty dotyczące limitowanego Astona DBS. Godne zainteresowania jest także to że:

przeprojektowano zestrojenie 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów ZF sparowanej z mechanicznym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (LSD).

sztywność poprzeczna przedniej i tylnej osi modelu DBS 770 Ultimate została zwiększona o 25 proc.

model w standardzie jest wyposażony w relingi dachowe z laminatu karbonowego.

właściciel ma praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji zamówionego DBS-a.

DBS 770 Ultimate kosztował 1,7 mln zł. Kosztował, bo już się wyprzedał

"Bestią w garniturze" (bo tak bywa nazywany Aston DBS) w wersji specjalnej powstanie w ilości wynoszącej jedynie 499 sztuk. Każda z nich ma kosztować bazowo jakieś 314 tys. funtów (czyli w przeliczeniu jakieś 1,7 mln zł). I nie, nie musicie się spieszyć do salonu. Auta i tak nie kupicie. Stan konta będzie w tym przypadku najmniejszym z problemów. Książka zamówień została już bowiem zamknięta. Pula limitowanych modeli wyczerpała się jeszcze przed prezentacją. Produkcja modelu DBS 770 Ultimate rozpocznie się w I kwartale 2023 roku, a pierwsze dostawy mają się rozpocząć w III kwartale 2023 roku.