Rozcięli plandekę i ukradli 22 palety towaru. Wszystko na parkingu przy autostradzie

Do zdarzenia doszło na parkingu przy autostradzie M6 w Wielkiej Brytanii. W nocy z 10 na 11 stycznia najprawdopodobniej między godziną 22:00 a 5:00, złodzieje zakradli się do kurtynowej naczepy i po rozcięciu jej plandeki ukradli znajdujący się w niej towar. Jak przekazała policja ze Staffordshire, powołując się na słowa pokrzywdzonego kierowcy, łącznie zginęły 22 palety sportowej odzieży.

REKLAMA

Więcej podobnych treści znajdzie na stronie Gazeta.pl

Jak dodają funkcjonariusze lokalnej jednostki, na parkingu, ok. godz. 0:45 znajdowała się także czerwono-biała ciężarówka, którą zaparkowano tuż za zestawem ponad 50-letniego szofera. Możliwe, że to właśnie nią posłużyli się złodzieje do wywiezienia skradzionego ładunku. Co więcej, ok. godz. 2:00 zauważono cztery osoby, które biegły w kierunku pobliskiej restauracji Roadchef. Podejrzewa się, że to własnie one stały za kradzieżą.

Aktualnie policja prowadzi śledztwo, które pomoże ustalić sprawców przestępstwa, a także odnaleźć skradziony towar. Obecnie sprawdzane są nagrania z monitoringu. Przy okazji funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Chwile grozy na stacji paliwowej w Żorach. Złodziej chciał podpalić kobietę

Jak przekazał Inspektor Tim Norbury ze Stafford Local Policing Team - "Zachęcam kierowców do parkowania w dobrze oświetlonych miejscach, zapewnienia środków bezpieczeństwa w odniesieniu do pojazdów i przyczep oraz zachowania czujności. Każdy, kto zauważy coś podejrzanego z udziałem pojazdów ciężarowych w Staffordshire, powinien się z nami skontaktować".