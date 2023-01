Wyprzedzanie między znakami A-16 i D-6 to pewny mandat. A może i utrata prawa jazdy

Znak ostrzegawczy A-16 (żółty trójkąt z pieszym) to dla kierowcy informacja, że zbliża się do przejścia dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, bezpośrednio przed przejściem ustawiany jest znak D-6 (pieszy wrysowany w biały trójkąt wpisany w niebieski kwadrat). Praktycznie nie ma możliwości, by wyprzedzanie między tymi znakami odbyło się w bezpieczny sposób.

Najlepiej zrezygnować z niego już wtedy, gdy tylko dostrzeżemy znak A-16 (nawet jeśli dzieli nas od niego spora odległość). Wyprzedzanie na lub bezpośrednio przed przejściem to jedna z najgorszych rzeczy, jakie może zrobić. Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i nie mają szans w starciu z rozpędzonym samochodem.

Przejście dla pieszych powinno być miejscem, gdzie czują się bezpieczni i mają pewność, że mogą bez przeszkód przejść na drugą stronę. Dojeżdżając do zebry, kierowca powinien obserwować okolicę i zachować ostrożność, a nie pędzić i wyprzedzać.

Mandaty na przejściu w 2023 r.

Dlatego zawsze uczulamy kierowców, by uważali w okolicach przejść dla pieszych - zwalniali, obserwowali uważnie okolicę i nie podejmowali ryzykownych manewrów. To newralgiczne miejsce na drodze. Batem, który od stycznia zeszłego roku ma powstrzymywać kierowców od wyprzedzania na i przed przejściami dla pieszych, jest nowy taryfikator mandatów. Kierowca, który:

nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych,

naraża się na mandat w wysokości 1,5 tys. zł. Warto pamiętać, że wyprzedzanie dozwolone jest tylko na tych przejściach, na których ruch organizowany jest przez sygnalizację świetlną (i tylko, gdy świeci się zielone światło).

Mandaty za wyprzedzanie w 2023 r.

Zdecydowanie najsurowszym mandatem związanym z wyprzedzaniem jest właśnie ten za wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Wynosi on aż 1500 zł. W przypadku kierowców-recydywistów może się podwoić do nawet 3000 zł.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 1000 zł/2000 zł

przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

określonego znakiem drogowym: 1000 zł/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000 zł/2000 zł

Mandaty za wyprzedzanie są tak wysokie z bardzo prostego powodu. To jeden z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Jeśli wyprzedzacie, zawsze róbcie to ostrożnie.