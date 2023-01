Mając dożywotni zakaz kierowania, pędził 137 km/h w obszarze zabudowanym

Zbyt szybką jazdę kierowcy Volkswagena Golfa przerwali policjanci grupy Speed z gorzowskiej komendy. Za prędkość 137 km/h rozwiniętą przy ograniczeniu do 50 km/h, nie ukarali jednak pirata drogowego. W konsekwencji zamiast wypisania mandatu i dopisania do indywidualnego konta punktów karnych, skierowali sprawą do sądu.

REKLAMA

Do tej sytuacji doszło we wtorek 17 stycznia w Ludzisławicach (woj. lubuskie). Funkcjonariusze kontrolujący kierowców chwilę po południu zauważyli auto, które już na pierwszy rzut oka jechało za szybko. Policyjny miernik wskazał w obszarze zabudowanym przekroczenie prędkości aż o 87 km/h.

Pieszy potrącony na przejściu w Katowicach. Doznał obrażeń głowy i ręki

Dlaczego został złożony wniosek o ukaranie do sądu? Po zatrzymaniu zmotoryzowanego wyszło na jaw, że 40-latek w ogóle nie powinien kierować samochodem. W 2021 roku sąd nałożył na 40-latka dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna nie stosując się do wyroku sądu popełnił przestępstwo naruszając art. 180a Kodeksu karnego, który mówi:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z brakiem uprawnień 40-latek po kontroli nie mógł podróżować dalej. Auto musiało zostać przekazane innej osobie. Pirat drogowy odpowie za popełnione wykroczenie oraz za złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami.

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl