Lexus podsumowuje rok 2022. Bez rekordów, ale z powodami do dumy

Styczeń to idealny moment podsumowań. I na takie właśnie podsumowanie zdobył się Lexus. W ciągu 12 miesięcy i dokładnie 365 dni roku 2022 salony sprzedaży marki w Europie opuściło w sumie 50 465 pojazdów. Najpopularniejszy model? To miano przypadło średniej wielkości SUV-owi, czyli Lexusowi NX.

Sprzedaż nowych Lexusów budują SUV-y i hybrydy

Sukces NX-a nie powinien nikogo dziwić. Europejczycy uwielbiają modele z podwyższonym nadwoziem. W efekcie dziś generują one aż 89 proc. ogólnej sprzedaży Lexusa, a do tego wprowadziły na listę aż trzy najchętniej kupowane auta producenta (mowa o NX, UX i RX). W tym punkcie ciekawostka. Lexus RX jest ważny ze sprzedażowego punktu widzenia, ale był też pierwszym luksusowym SUV-em na świecie i pierwszym luksusowym SUV-em o napędzie hybrydowym. Warto o tym pamiętać.

Lexus = hybryda. I to coraz mocniej widać po wynikach sprzedaży. W roku 2022 aż 81 proc. wszystkich sprzedanych aut miało zelektryfikowany napęd, przy czym w Europie Zachodniej odsetek ten sięga już 99 proc. 18-letnie doświadczenie z napędami spalinowo-elektrycznymi widać w kluczowych dla Lexusa modelach. Prawie wszystkie sprzedane NX-y były hybrydowe. Prawie wszystkie sprzedane UX-y były hybrydowe lub elektryczne.

Sprzedaż Lexusa w roku 2022. Sukces czy...

Z dziennikarskiego obowiązku musimy zastanowić się nad tym, czy wynik na poziomie blisko 50,5 tys. egzemplarzy nowych aut sprzedanych w Europie jest wysoki? Nie do końca. W roku 2021 Lexus sprzedał przeszło 70 tys. sztuk. Tyle że ten wynik był rekordowy, a rok 2022 naprawdę trudny. Problem z dostawami nie ominął także świetnie przygotowanych Japończyków. Nie można o tym zapominać. Poza tym Lexus nadal jest raczej rodzynkiem segmentu premium. I najlepiej pokazuje to fakt, że nieco ponad 65 tys. nowych pojazdów Mercedes czy Audi sprzedały w Europie, ale... w samym marcu roku 2022. Nie przez 12 miesięcy.

Lexus ma nietuzinkowy charakter i pewnie dlatego jest oraz pozostanie marką dość niszową. To jednak nie stanowi dla niego ujmy. Szczególnie że marce nie brakuje ciekawych faktów. I kilka z nich płynie również z sumarycznego zestawienia wszystkich sprzedanych modeli.

Hybryda dominuje w gamie NX-a? To pewne. Tyle że sprzedaż klasycznej hybrydy w roku 2022 wyniosła 48 proc. 44 proc. sprzedało się modeli hybrydowych plug-in. Takiego udziału hybrydy ładowanej z gniazdka nie spodziewaliśmy się... Drugim najchętniej kupowanym modelem Lexusa jest UX. Trzecie miejsce przypadło jednak RX-owi. To naprawdę spory sukces SUV-a segmentu E. Wiecie że Lexus gdzieś w Europie sprzedawał jeszcze IS-a i GX-a? Zbyt pierwszego modelu wyniósł 86 sztuk. Potężna terenówka sprzedała się w ilości sięgającej 361 egzemplarzy.

Na koniec wisienka na torcie. Lexus LX mam ponad 5 m długości i jest napędzany 5,7-litrowym benzyniakiem V8. Tak, to bliźniak dużego Land Cruisera, który był nawet przez chwilę oferowany w Polsce. I choć dziś w krajowym salonie terenówki zamówić się już nie da, w niektórych krajach w Europie cały czas jest oferowana. A do tego cieszy się sporym zainteresowaniem. W roku 2022 sprzedało się dokładnie 1818 sztuk. To prawie 10-krotnie więcej od modelu LS. Imponująco to brzmi.