Dacia Spring - najtańszy elektryk, który dostał mocy. Teraz jest "ekstremalny"

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Dacia Spring jest najtańszym elektrykiem na rynku i nie grzeszy wyglądem ani osiągami. Jest jednak tanim wyborem do jazdy po mieście. Właśnie producent postanowił uatrakcyjnić tego szkraba.

Zobacz wideo Czym hybryda Renault Clio różni się od wersji z silnikiem spalinowym?

Spring otrzymała nową wersję wyposażenia, która nosi nazwę Extreme. Nazwa sugerująca dużo, a w szczególności właściwości terenowe. Spring jednak ich nie otrzymuje.

Jest natomiast ładniejszy. Pomalowano go na kolor Slate Blue, a do tego ma miedziane wykończenia. Do tego nowe logo i kilka dodatkowych naklejek.

Wersja ta będzie również bogato jak na Dacię wyposażona. Na pokładzie znajdzie się 7-calowy ekran z nawigacją, kamera cofania, manualna klimatyzacja i sześć poduszek powietrznych.

Dacia Jogger będzie dostępna z napędem hybrydowym. Po raz pierwszy w historii

Zmieniono również napęd. Teraz silnik generuje 65 KM, a nie jak to było dotychczas, czyli 45 KM. Jednak tam, gdzie większa moc, tam mniejszy zasięg. Akumulator o pojemności 26,8 kWh ma dać możliwość przejechać 220 km na jednym ładowaniu, to o 5 km krócej niż w zwykłej Spring.

Do tego silnik dostał nową skrzynię biegów, która ma poprawić przyspieszenie i odzyskiwanie energii.

Polskie ceny nie zostały jeszcze podane. We Francji należy zapłacić od 22.300 euro.