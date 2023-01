Ustawiasz lusterka i fotel w ten sposób? Sprawdź, czy robisz to poprawnie

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ustawienie fotela to nie tylko względy komfortowe. Niestety wciąż wielu kierowców popełnia błąd, prowadząc pojazd niemal w pozycji leżącej, lub zwyczajnie siedząc zbyt blisko kierownicy, co mocno ogranicza zakres ruchu. Takie postępowanie jest błędne i może doprowadzić do wypadku.

Jak ustawić fotel w samochodzie?

Zacznijmy od regulacji wysokości siedziska. Musi być ono ustawione w taki sposób, żeby ani trochę nie ograniczało naszego widoku, tym samym pamiętając, że odległość głowy od dachu pojazdu nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Gdy siedzisko jest ustawione, możemy przystąpić do regulacji odległości siedzenia od pedałów. Tutaj kwestia jest prosta, gdyż jedyne, na co musimy zwrócić uwagę, to żeby naciskająca noga była lekko zgięta. Ostatnie, czym zajmiemy się przypadku samochodowego fotela, to oparcie. Kiedy jest ono właściwie ustawione? Żeby to sprawdzić, wystarczy wyprostować ręce. Jeśli dotykamy nadgarstkami na kierownicę, wszystko jest w porządku. Musimy mieć też na uwadze względy zdrowotne, czyli ustawić oparcie tak, żeby plecy były możliwie, jak najbardziej wyprostowane. Zagłówek zaś powinien być równy z czubkiem naszej głowy.

Kolej na lusterka

W przypadku lusterek bocznych powinniśmy ustawić je tak, żeby widzieć dzięki nim możliwie największą przestrzeń znajdującą się za nami, z minimalnym widokiem na bok pojazdu. Wsteczne zaś, wyregulowane prawidłowo są wtedy, gdy widzimy w nich całą tylną szybę samochodu.

A co z pasami bezpieczeństwa?

Tutaj kwestia jest bardzo prosta. Pasy muszą przylegać do ciała, z uwagą na dolną część, która powinna spoczywać na miednicy. Pilnujmy też, aby w żaden sposób się nie wykręcały, albo, co gorsza dotykały szyi. Chyba nie chcemy, żeby w sytuacji wypadku urwało nam głowę...