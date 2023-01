To za znakiem D-42 kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy. Zmiany i nieznane przepisy

Na pewno wiecie, że ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym zostało ujednolicone. Niezależnie od pory dnia kierowcy mogą jechać maksymalnie 50 km/h, o ile znak nie wskazuje innej wartości. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym taki podział istniał i w godzinach nocnych można było jeździć 60 km/h. Teraz, co do zasady, to zawsze 50 km/h.

Czy w obszarze zabudowanym zawsze powinniśmy jechać 50 km/h?

To ogólne zasady dotyczące limitów prędkości w obszarze zabudowanym. Trzeba jednak zawsze obserwować znaki, ponieważ są miejsca, w których limity są inne. W miastach - na większych, najczęściej dwu- lub trzypasmowych - ulicach często można jechać 70 km/h lub 80 km/h. Z kolei w miejscach, gdzie mieszka dużo ludzi albo zlokalizowane są szkoły, ograniczenie wynosi np. 30 km/h.

Ograniczenie prędkości na terenie całej miejscowości. Jak je rozpoznać?

Czasem przy wjeździe do danej miejscowości, pod jej nazwą lub znakiem "obszar zabudowany", zobaczymy znak z informacją o ograniczeniu prędkości. W takiej sytuacji ograniczenie na znaku obowiązuje na terenie całej miejscowości i nie jest odwoływane przez skrzyżowania. Ograniczenie obowiązuje do końca obszaru zabudowanego.

Może zostać też odwołane przez znak z innym limitem dopuszczalnej prędkości. Warto mieć to na uwadze, bo zdarzają się miejscowości, gdzie jechać można np. 30 lub 40 km/h, łatwo więc o złamanie przepisów ze zwykłego przyzwyczajenia.

Strefa ograniczonej prędkości

Znak "strefa ograniczonej prędkości", który widzicie poniżej (to klasyczny znak ograniczenia prędkości, ale na kwadratowym znaku) oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje niższy limit dozwolonej prędkości. Ograniczenie to obowiązuje aż do momentu, kiedy nie miniemy znaku informującego o końcu strefy. Wygląda praktycznie identycznie, ale jest przekreślony. Skrzyżowania nie odwołują tego ograniczenia.

Mandaty za prędkość w 2022 r. Jaka jest wysokość kar?

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – 800 zł / 1600 zł w przypadku recydywy

o 41–50 km/h – 1000 zł / 2000 zł

o 51–60 km/h – 1500 zł / 3000 zł

o 61–70 km/h – 2000 zł / 4000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł / 5000 zł

Utrata prawa jazdy za prędkość w obszarze zabudowanym

Jeśli kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Podstawą do wstrzymania uprawnień jest też spowodowanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykładnię taką daje art. 86 Kodeksu wykroczeń mówiący, że:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W takim przypadku policjanci odbierają dokument na miejscu kontroli (lub wprowadzają adnotację do bazy CEK o wstrzymaniu uprawnień) i kierują do sądu wniosek o ukaranie kierowcy. To sąd decyduje o wstrzymaniu uprawnień i ewentualnym czasie obowiązywania zakazu prowadzenia.

Utrata prawa jazdy za prędkość. A co z wyrokiem sądu?

Trybunał Konstytucyjny orzekł w połowie grudnia zeszłego roku, że przepisy dotyczące zatrzymywania przez starostów prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby pasażerów są niezgodne z Konstytucją. Wyrok już obowiązuje, ponieważ został opublikowany 19 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw.

Jednak jak informuje Polska Agencja Prasowa, nadal dochodzi do zatrzymywania prawa jazdy za przekraczanie prędkości. Przykładem są starostwa z woj. lubelskiego, które same potwierdzają, że wydawały takie decyzje.

Od 19 grudnia do 3 stycznia Starostwo Powiatowe w Puławach otrzymało trzy wnioski policji w sprawie zatrzymania uprawnień kierującym, którzy poruszali się pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

- przekazał PAP rzecznik puławskiego starostwa Maciej Saran. Wobec dwóch kierowców zadecydowano o zatrzymaniu uprawnień na trzy miesiące, a w jednym przypadku kierujący miał już cofnięte uprawnienia z innego tytułu.

Przedstawiciel starostwa poinformował, że w żadnym wypadku kierujący nie kwestionowali swojej winy, a rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze postępowania mandatowego, które zakończyło się nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego.

Kiedy sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w mieście unormuje się? Tylko w jednym przypadku. W sytuacji, w której rządzący zastosują się do orzeczenia i zaktualizują przepisy. Konkretnie wprowadzą procedurę, na mocy której uprawnienia nie będą obligatoryjnie wstrzymywane przez starostę po wpłynięciu informacji z Policji, a dadzą kierowcy np. możliwość odwołania się od takiej decyzji. Tyle że na razie o nowelizacji przepisów jest cicho. Trzeba będzie na nią zatem pewnie trochę poczekać. To oznacza, że do legislacyjnego bałaganu warto się przyzwyczaić.