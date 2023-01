Ogromny karambol na drodze S74 pod Kielcami. Zderzyło się prawie 40 pojazdów

Na drodze ekspresowej S74 z Cedzyny do Kielc (woj. świętokrzyskie) doszło do poważnego karambolu. W wypadku uczestniczyło około 40 pojazdów, osiem osób jest poszkodowanych. Droga do centrum miasta będzie zablokowana przez kilka godzin.

