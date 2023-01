SUV z Polski zdeklasował rywali. Zdobył prestiżową nagrodę Car of the Year 2023!

W tym roku najlepszy samochód zdaniem dziennikarzy motoryzacyjnych wybierano już po raz 60. W jury zasiadało 59 członków pochodzących z 22 krajów. Przyznali punkty samochodom, które według nich zasługują na tę nagrodę.

Z pierwotnej listy 27 nowych samochodów wybrano siedem modeli, które walczyły o zwycięstwo. Do finału przeszło tylko siedem samochodów:

Jeep Avenger,

Volkswagen ID.Buzz,

Subaru Solterra/Toyota bZ4X,

Renault Austral,

Peugeot 408,

Kia Niro,

Nissan Ariya.

W finałowej stawce znalazły się samochody elektryczne i spalinowe wspierane napędem elektrycznym. Najwięcej punktów - 328 - zdobył produkowany w Polsce Jeep Avenger.

To pierwszy w pełni elektryczny model produkowany przez amerykańską markę przeznaczony na europejski rynek. Avenger jest montowany w tyskiej fabryce. To kolejna nagroda dla samochodu, który powstaje w Polsce. W 2004 roku nagrodę zdobył Fiat Panda, a kolejnym laureatem był Fiat 500.

Pod maską skrywa silnik o mocy 156 KM (260 Nm) połączony z akumulatorem o pojemności 54 kWh działającym pod napięciem 400 V. Układ obsługuje moc ładowania do 100 kW. To oznacza, że w ciągu 24 minut będzie można uzupełnić energię od 20 do 80 proc. Producent deklaruje zasięg do 567 km, a średnie zużycie energii wyniesie 15,8 kWh/100 km.

Jeep z Polski wyceniony. Elektryczny Avenger Launch Edition sporo kosztuje

Co ciekawe, Jeep Avenger będzie dostępny na wybranych rynkach z silnikiem spalinowym o pojemności 1,2 litra pod maską (100 KM). Ceny SUV-a produkowanego w Polsce są znane od jakiegoś czasu. Podstawowa wersja Avenger kosztuje 173 500 zł, a najdroższa (Summit) 205 200 zł.