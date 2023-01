Ruszyła wielka akcja policji w całej Polsce. Będzie obowiązywać przez 45 dni

W piątek (13 stycznia) rozpoczął się wzmożony ruch na drogach całej Polski. To ostatni dzień przed zimowymi feriami, które wystartują w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Taki stan potrwa przez następne 45 dni w pozostałych województwach.

Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy

- poinformowało biuro prasowe Komendy Głównej Policji. Policja wprowadzi kontrole na głównych trasach dojazdowych do miejscowości turystycznych. Funkcjonariusze skupią się na badaniu trzeźwości, a pod szczególnym nadzorem będą kierowcy autokarów i busów turystycznych. Policja zapowiada kontrole dokumentów i uprawnień kierowców oraz stanu technicznego pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani będą także funkcjonariusze zespołów „SPEED".

Funkcjonariusze przypominają, że każdy rodzic ma prawo zgłosić autokar do kontroli. Wystarczy wątpliwość co do stanu technicznego pojazdu. Można to zrobić telefonicznie, ale z odpowiednim wyprzedzeniem.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa

- dodają przedstawiciele Komendy Głównej Policji. W czasie wzmożonych kontroli drogowych warto pamiętać o bezpieczeństwie, a także o nowym taryfikatorze mandatów, który wprowadził drastyczne podwyżki.

Najwyższy mandat karny, jaki można dostać to 2500 zł, ale od września obowiązuje recydywa, która przewiduje podwojenie stawki do 5000 zł. Za jedno wykroczenie można dostać maksymalnie 15 punktów karnych.