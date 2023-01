W piątek 13 stycznia na placu alarmowym Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowanej przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach, przekazano policjantom 13 nowych radiowozów. 12 aut to samochody nieoznakowane, a jeden to pojazd oznakowany nowym standardem policyjnych barw (srebrno-niebieskie kolory przemieszane z żółto-zielonym fluorescencyjnym).

To już druga partia pojazdów, która w styczniu została odebrana przez świętokrzyskich policjantów. Kilka dni temu mundurowi odebrali 7 egzemplarzy modelu Kia Niro (wszystkie nieoznakowane) oraz nieoznakowaną terenową Toyotę Land Cruiser do zadań specjalnych.

Teraz na służbę trafiło 10 egzemplarzy nieoznakowanego modelu Kia Sportage. Wszystkie auta wyposażono w system łączności radiowej oraz sygnały świetlne i dźwiękowe. SUV jest napędzany silnikiem benzynowym 1.6 T-GDI rozwijającym 150 KM i 250 Nm. Jednostkę połączono z manualną skrzynią 6-biegową, przekazującą moc na koła przedniej osi. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa nieco ponad 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 182 km/h.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że wartość tego zamówienia to 1 128 150 złotych z czego 600 000 stanowi dofinansowanie od lokalnych samorządów. Trzy pojazdy służbę pełnić będą w Kielcach, a po dwa w Jędrzejowie i Opatowie. Auta pojadą także do Końskich, Włoszczowy i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Kolejne 2 nieoznakowane radiowozy z system łączności radiowej, ukrytym oświetleniem i sygnałami pojazdu uprzywilejowanego, to Kia Ceed. Pod maską tych aut pracuje jednostka 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i 253 Nm. Pierwsze 100 km/h pojawia się na liczniku po upływie około 8,5 s, a prędkość maksymalna została określona przez producenta na 210 km/h. Ich wartość wynosi 240 000 złotych z czego dofinansowanie samorządów to 200 000 zł. Auta trafią do policjantów z Kielc i Końskich.

Radiowóz numer 13 to Kia Sportage w odmianie oznakowanej, którą będzie można dostrzec z daleka. Jej wartość to 166 480 złotych z czego 65 000 zł pochodzi z dofinansowania Gminy Mirzec. Pojazd zostanie przekazany do służby policjantom ze Starachowic.

