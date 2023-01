Kapliczka z Matką Boską na środku skrzyżowania. Oto Polska w pigułce

Taki widok może być szokiem dla przyjezdnych, ale dla mieszkańców jest to normalna część lokalnego krajobrazu. Kapliczka z Matką Boską ulokowana na środku drogi znajduje się w Wólce Dąbrowickiej na Mazowszu, między miejscowościami Poświętne i Stanisławów.

Krzyż ustawiono w tym miejscu ponad 100 lat temu, gdy okoliczne drogi były jeszcze gruntowe. Niedawno drogowcy odświeżyli w tym miejscu nawierzchnię. Inwestor nie poskąpił na materiałach, dzięki czemu bardzo obficie położono nowy asfalt na skrzyżowaniu. To sprawiło, że przydrożna kapliczka znajduje się teraz na środku skrzyżowania.

Instalacja takiego obiektu, w takim miejscu, normalnie nie byłaby niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy. Jednak drogowcy nie mieli odwagi, żeby próbować przenosić kapliczkę. Wykazali się szacunkiem do tradycji i sztuki sakralnej. W końcu kapliczka stoi w tym miejscu od 1921 roku na wieki wieków.

Lokalizacja kapliczki jest dość ryzykowna i mocno narażona na zniszczenie. Jednak nic nie wskazuje na to, żeby w ostatnim czasie ktoś próbował w nią jechać samochodem. Dookoła znajdziemy za to ślady gumy, które dają do zrozumienia, że wielu kierowców nie mogło się powstrzymać przez wykręceniem kilku kółek wokół miejsca kultu. Dlatego nie powinna dziwić jej nazwa, wyświetlana w Mapach Google - Matka Boska Drifterska.