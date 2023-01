Kamper z wyjątkowymi akcesoriami. Kącik kawowy i wielofunkcyjna toaleta

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ostatnimi czasy kampery są dosyć popularnymi środkami transportu podczas spędzania wolnego czasu. Im większy samochód bazowy, tym więcej się pomieści np. Volkswagen Crafter.

Ten konkretny nazywa się Hazel i został stworzony przez Van Life Builds, firmę zajmującą się tworzeniem małych, luksusowych domów na kołach z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pojazdy przygotowane przez firmę są nie tylko praktyczne, ale również charakteryzują się unikalnymi wzorami. Niektóre z tych modeli mają taras na dachu, inne kryją w sobie studio muzyczne. Hazel to także specjalny samochód kempingowy. Bazuje na Volkswagenie Crafterze z 2015 roku, ma rozstaw osi 432 cm i kryje wyjątkowe wnętrze.

Pierwsza rzecz, która rzuci się w oczy to salon z dwiema dużymi sofami, które można przekształcić w łóżko do spania dla dwóch osób. Jest też składany stolik, który przypomina pień drzewa, który współgra z innymi rustykalnymi elementami. Jest również domieszka nowoczesnych elementów.

Pod jedną z kanap znajduje się schowek na buty. Co ciekawe, jest do niego dostęp z zewnątrz, gdy drzwi są otwarte, ale także od wewnątrz, gdy drzwi są zamknięte. W innym miejscu w salonie znajdują się lustrzane ściany, które sprawiają wrażenie większej przestrzeni. Nad kabiną znajduje się również łóżko, które zostało zaprojektowane z myślą o wygodnym spaniu dziecka. Ma migoczące światełka i lampkę do czytania. Oczywiście, gdy nie jest używany jako sypialnia dziecięca, ten obszar służy również jako schowek.

Kuchnia znajduje się zaraz obok salony i jest wyposażona we wszystkie potrzebne rzeczy. Posiada blat, który można wydłużyć poprzez wysuwaną część, która również może pełnić funkcję stołu. Jest też wiele szafek i szuflad, dwupalnikowa płyta propanowa, mała lodówka i okrągły zlewozmywak.

Po przeciwnej stronie znajduje się część wypoczynkowa. Wyposażona jest w kącik kawowy, czyli ma inne, ciemne drewno jako blat i półkę. Jest wystarczająco dużo miejsca na ekspres do kawy, tacę, filiżanki i inne akcesoria.

Łazienka znajduje się z tyłu. Od reszty furgonetki oddziela ją unikalna ściana przedstawiająca leśny krajobraz z promieniami słońca przebijającymi się przez drzewa. Ściana jest również zakrzywiona, dzięki czemu ludzie mogą rozprostować nogi i cieszyć się odrobiną dodatkowego miejsca.

W łazience znajduje się przenośna toaleta schowana w schowku, prysznic, pełnowymiarowe lustro i ręcznie robiona drewniana umywalka. Może również pełnić funkcję suszarni lub przebieralni. Ludzie mogą również używać jej do przechowywania przedmiotów.

Za tylnymi drzwiami znajdują się trzy półki, gdzie można schować ubrania, sprzęt do wędrówek czy składane rowery. Wszystko można zabezpieczyć pasami.

Pod trzypoziomowym regałem znajduje się schowek na narzędzia, takie jak podgrzewacz wody i pompy wodne. Ale ta przestrzeń łączy się również z toaletą.

Z tyłu znajduje się również zewnętrzny prysznic. „Garaż" również wyposażony jest w złącza USB oraz gniazdka. Na dachu furgonetka ma 350-watowy zestaw paneli słonecznych.

Hazel to mały dom na kółkach dla pary lub trzyosobowej rodziny.