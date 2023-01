Wreszcie wysokie miejsce polskich miast. Tyle że w rankingu najdłuższych korków...

O sytuacji drogowej w Polsce i na świecie szeroko opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Amerykańska firma INRIX postanowiła sprawdzić, które światowe miasta były najbardziej zakorkowane w roku 2022. Jej wyliczenia są dość dokładne, bo opierają się na dwojako zbieranych informacjach. Po pierwsze opierają się na danych pobieranych od operatorów systemów nawigacji satelitarnej. Po drugie na bazach gromadzonych przez instytucje, które obsługują miejskie systemy monitoringu oraz układy badające natężenie ruchu.

W sumie w zestawieniu pojawiło się 991 miast. Byłoby ich tysiąc, ale miasta w Rosji z uwagi na jej agresję w Ukrainie, zostały wykasowane z rankingu.

Najbardziej zakorkowane miasta świata w roku 2022

Londyn - 156 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Chicago - 155 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Paryż - 138 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Boston - 134 godziny spędzonych w korku w roku 2022, Nowy Jork - 117 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Bogota - 122 godziny spędzonych w korku w roku 2022, Toronto - 118 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Filadelfia - 114 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Miami - 105 godzin spędzonych w korku w roku 2022, Palermo - 121 godzin spędzonych w korku w roku 2022.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce w roku 2022

No dobrze, wiemy już jak radzą sobie światowe miasta. Co z polskimi? Co prawda na próżno szukać ich w pierwszej dziesiątce. Ale i tak mamy się czym chwalić. Bo tak:

Wrocław zajął miejsce 35., czas spędzony w korach to 80 godzin,

Poznań zajął miejsce 44., czas spędzony w korach to 74 godziny,

Warszawa zajął miejsce 51., czas spędzony w korach to 64 godziny,

Kraków zajął miejsce 53., czas spędzony w korach to 66 godzin,

Łódź zajął miejsce 78., czas spędzony w korach to 58 godzin,

Gdańsk zajął miejsce 199., czas spędzony w korach to 37 godzin,

Katowice zajął miejsce 250., czas spędzony w korach to 34 godziny.

