Jedziesz na narty? Sprawdź czy nie musisz mieć specjalnych opon i łańcuchów

Początek roku i ferie za pasem. To oznacza, że wchodzimy w idealny dla narciarzy okres. Wielu z nich już dziś jest na etapie zaawansowanego planowania wyjazdu. Dlatego wskazówkę postanowiliśmy dorzucić i my. Bo jadąc na narty warto pamiętać nie tylko o hotelu, stoku i wyposażeniu. Konieczne jest też przygotowanie... samochodu.

W góry na oponach letnich. Przecież w razie czego można złożyć łańcuchy!

W sytuacji, w której kierowca jeździ głównie po mieście i w związku z niechętnie zaglądającą do Polski zimą, nie zdążył jeszcze zmienić w aucie ogumienia, przed wyjazdem ten błąd powinien naprawić. Góry zimą to nie środowisko dla opon letnich. Nie poradzą sobie ze śniegiem, lodem, śliską drogą i ciągłymi wzniesieniami. I czasami właściwości ogumienia letniego nie uratują nawet łańcuchy śniegowe założone na oś napędową. Nie sprawdzą się np. na lodzie.

Oczywiście mogą znaleźć się kierowcy, którzy powiedzą że oglądali prognozy długoterminowe i te nie mówią o nagłym powrocie mrozów oraz opadów śniegu. Tyle że pokładanie nadmiernej wiary w tego typu przewidywaniach jest trochę jak wiara w przepowiednie z fusów. Pogoda jest nieprzewidywalna. Dlatego kierowca nigdy i pod żadnym pozorem nie powinien pozwolić na to, że zaskoczy go podczas dalszego wyjazdu. W takim przypadku pole do popisu jest marginalne. Poziom niebezpieczeństwa natomiast ekstremalnie wysoki.

Opony zimowe w krajach alpejskich. Obowiązkowe czy nie?

Polskie góry nie są najtańszym miejscem dla fanów narciarskiego szaleństwa. Nie ma się zatem co dziwić, że Polacy coraz chętniej podróżują po Europie w sezonie zimowym. Gdzie jeżdżą? Głównie odwiedzają Alpy. Temu nie można się jednak dziwić. Raz, że ten łańcuch górski jest naprawdę piękny. Dwa, że oferuje świetnie przygotowaną infrastrukturę narciarską. Czy w krajach alpejskich opony zimowe są obowiązkowe?