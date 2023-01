Dodatkowa opłata/kara za spóźnienie z badaniami technicznymi. W życie wejdą nowe przepisy

Nie da się ukryć, że Polska w kwestii legislacyjnej potrafi poważnie zalegać z terminami. W przypadku zmian w przeglądach samochodów, związanych z wymogiem ujednolicenia prawa z unijną dyrektywą, nie było wyjątku. Modyfikacja przepisów planowana była pierwotnie na 2021 rok, po czym zdecydowano, że dojdzie do niej jednak 1 stycznia 2023 roku. Jak widać, jesteśmy już prawie w połowie stycznia, a nowych przepisów jak nie było, tak nie ma.

REKLAMA

O zmianach w prawie przeczytasz także na stronie Gazeta.pl

Co prawda, projekt jeszcze nie trafił do harmonogramu prac sejmu, jednak nie zmienia to faktu, że przepisy w końcu wejdą w życie. I najprawdopodobniej dojdzie do tego jeszcze w tym roku. Co nas czeka?

Dodatkowa opłata za spóźnienie z badaniem technicznym

Jedna z najbardziej istotnych dla kierowców zmian jest wprowadzenie dodatkowych opłat, czy raczej kar, dla osób, które spóźniły się z badaniem technicznym. Po przekroczeniu 30 dni od daty wymaganego badania kierowca, niczym recydywista, zapłaci dwukrotność przewidzianej ustawowo kwoty.

Oznacza to, że w przypadku właścicieli samochodów osobowych kara wyniesie 198 zł. Jeszcze gorzej jest w przypadku pojazdów z instalacją gazową. Tacy "spóźnialscy" zapłacą 324 zł. Z kolei w przypadku ciężarówek będzie to 306 zł. Środki te jednak nie zasilą kieszeni poszczególnych Stacji Kontroli Pojazdów, ale będą przekazane Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Przekroczyłeś limit z pola S.1 w dowodzie? Stracisz prawo jazdy

Twój samochód będzie sfotografowany

Kolejną kwestią, jaką mają wprowadzić nowe przepisy, jest wymóg wykonania przez diagnostę 5 zdjęć kontrolowanego pojazdu. Kontroler będzie musiał sfotografować przód i tył nadwozia pojazdu, a także wnętrze. W tym przypadku chodzi głównie o zdjęcia licznika przebiegu. Taki "materiał dowodowy" stacje kontroli będą musiały przechowywać przez 5 lat.

Zobacz wideo

Wykonywanie zdjęć ma być sposobem na nieuczciwych diagnostów, którzy zaliczają przeglądy samochodom, które nawet nie pojawiały się w SKP. Co więcej, ośrodki te trafią pod nadzór Transportowego Dozoru Technicznego i będą przed nim bezpośrednio odpowiedzialne.

Skąd te zmiany?

Zmiany podyktowane są prawnymi wymogami, jakie nakłada Unia Europejska na państwa członkowskie. Prawo państwowe musi być zgodne z przepisami unijnymi, w tym przypadku musi zostać ono dostosowane do dyrektywy 2014/45/UE. Co ciekawe, zapisy te miały być wprowadzone do końca maja 2018 roku. Jak widać, polskim władzom zanadto się z tym nie śpieszyło. Najprawdopodobniej jednak do ujednolicenia przepisów dojdzie jeszcze w tym roku.