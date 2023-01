Piruety i kraby. Taniec Hyundaia Ioniq 5 [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Hyundai Mobis to dział koreańskiej firmy zajmujący się autonomiczną jazdą. Na tragach CES zaprezentował moduł e-Corner, który włożono do modelu Ioniq 5. Spodoba się każdemu.

e-Corner zawiera silnik elektryczny, amortyzator elektryczny, hamulec przewodowy i układ kierowniczy przewodowy, co czyni go kompletnym pakietem, który można zamontować w wielu różnych pojazdach bez marnowania miejsca, co z całą pewnością ułatwia życie.

Pierwotny zamysł został zaprezentowany w 2018 r., ale teraz zamontowano system na wszystkich czterech kołach modelu Ioniq 5 i to co potrafi, robi wrażenie.

Jak widać na powyższym filmie, pojazd może obrócić wszystkie cztery koła o 90 stopni, co pozwoliłoby wjechać i wyjechać z łatwością z miejsca parkingowego. System może też obrócić wszystkie koła o 45 stopni, przez co pojazd będzie się kręcił w miejscu.

Auto z tym systemem może również jeździć po przekątnej lub poruszać się jak wózek widłowy, gdy tylne koła obrócą się o 90 stopni.

Hyundai Mobis nie ujawnił żadnych innych szczegółów na temat swojego modułu e-Corner, ale jasne jest, że ma on ogromny potencjał, głównie może zapewnić kierowcom dodatkową zwrotność.

Może za kilka lat parkowanie równoległe, które wielu osobom sprawia trudność będzie wyjątkowo prostym manewrem?