"Nie chce mi się z wami gadać" - to nie tekst Franza Mauera, ale pijanego w sztos kierowcy do policjantów

„Psy" i rola zbuntowanego porucznika Mauera przeszła do kanonów polskiego kina. Mimo, że minęło już sporo lat od debiutu polskiego klasyka akcji, nadal są osoby które chętnie rzucają tekstami Mauera, Wolfa, czy „Nowego". I to wielu z nas lubi, docenia i nadal się z tego śmieje.

Mniej śmiesznie robi się jednak, gdy komuś akcja „Psów" pomyli się z rzeczywistością, a tak chyba było w przypadku 40-latka z Jastrzębia Zdroju. Mężczyzna jadący mini cooperem najpierw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a potem w dość nonszalancki sposób „spławił" mundurowych.

Było jak w polskim filmie

Wszystko zaczęło się dość niewinnie. Policjanci z Jastrzębia zwrócili uwagę na mini przez jego włoskie tablice rejestracyjne. Niestety, kierowca coopera już nie zwrócił uwagi na znaki dawane przez policjantów. Mimo włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych w radiowozie, mini jechało dalej. Co prawda auto początkowo zwolniło, a kierowca włączył światła awaryjne, ale po chwili się rozmyślił i gwałtownie przyspieszył.

W końcu efektowne pościgi samochodowe to spora i istotna część filmów akcji, w tym wspomnianych „Psów". Według policjantów kierowca wczuł się w swoją rolę, bo dość widowiskowo i jednocześnie niebezpiecznie pędził ulicami miasta uciekając przed radiowozem.

Ucieczka zakończyła się po kilku kilometrach, kiedy policjantom udało się zablokować pojazd. Mężczyzna mimo tego nie zrezygnował z odgrywania roli nonszalanckiego Franza i na pytania funkcjonariuszy, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli, odpowiedział krótko - „bo nie chciało mi się z nikim rozmawiać".

Jeśli nabraliście już sympatii do zawadiackiego jastrzębskiego porucznika Mauera to muszę was zmartwić. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu, nie posiadał prawa jazdy i już dwukrotnie miał wydany zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To oznacza, że tak naprawdę jest bandytą drogowym stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla innych ludzi.

O dalszym losie 40-latka zadecyduje już sąd, a zważywszy na długą listę przewinień i nowe przestępstwa na jakiego koncie, być może znajomością tekstów z „Psów" niebawem będzie mógł się pochwalić swoim kolegom z zakładu karnego.