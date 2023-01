Kierowca potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych w Lęborku. Wina po obu stronach

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Lęborku wydarzyła się w piątek 6 stycznia. Na zdarzeniu zarejestrowanym przez monitoring widać, jak kierowca Audi nie udziela pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Kossaka i Gdańskiej. Przez niezachowanie ostrożności podczas dojeżdżania do przejścia, doszło do potrącenia 14-latki, która z kolei nie upewniła się czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

Na szczęście nieletnia nie odniosła obrażeń. Prowadzący samochód mieszkaniec Lęborka zatrzymał się. Na miejsce kolizji przyjechali policjanci ruchu drogowego. Badanie alkotestem wykazało, że 19-latek był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2500 zł, a do jego konta dopisali 15 punktów karnych. Mundurowi na miejscu uświadomili także nastolatce, jakie konsekwencje niesie za sobą brak ostrożności.

Kierowcy i piesi są zobowiązani do zachowania ostrożności

Przypominamy kierującym, że znak D-6 "przejście dla pieszych" jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Znak ten także zobowiązuje go do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Podwyższoną czujność należy wykazywać przy przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone lub znajdują się w obrębie skrzyżowania dróg.

Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Za każdym razem przed wejściem na pasy należy upewnić się czy można to zrobić bezpiecznie. Zabronione jest również korzystanie z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni. Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, który w przypadku kolizji z samochodem jest najbardziej narażony na poważne obrażenia.

