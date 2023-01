Rolki! Tego nie da się zelektryfikować, ale czy na pewno? [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Panuje obecnie boom na elektryfikowanie różnych pojazdów. Mamy elektryczne deski, hulajnogi i rowery. Już niedługo do tego mogą dołączyć łyżworolki lub po prostu rolki, a zajmie się tym francuska firma Atmos Gear, która przedstawiła swój projekt na targach CES.

Właściwie ich propozycja nie różni się znacząco od zwykłych rolek. Sekret jednak tkwi w środkowym kole, które zasilane jest elektrycznie i wspomaga użytkownika podczas jazdy.

Francuska firma twierdzi, że silnik jest wystarczająco mocny, aby rozpędzić rolki do 25 km/h i można nimi sterować za pomocą ręcznego pilota. Przekonują również, że produkt jest wyposażony w tryb inteligentny, który pomaga poruszać się szybciej podczas zwykłego odpychania.

Rolki mają być sprzedawana z akumulatorem, który gwarantuje zasięg 20 km wyłącznie na zasilaniu elektrycznym. Same łyżworolki ważą jedynie 800 gram, co jest możliwe tylko dlatego, że akumulator nie jest wbudowany w konstrukcję produktu.

Zatem gdzie on się znajduje? Otóż jeżdżący będą musieli go nosić w „nerce", skąd wychodzą kable, które trzeba podłączyć do rolek od tyłu. Atmos Gear twierdzi, że wybrali tę konfigurację, ponieważ w przeciwnym razie ciężkie akumulatory sprawiłyby, że każda z rolek ważyłyby 3,5 kg.

Firma twierdzi, że rozwiązanie to było szeroko testowane. Osoby, które zdecydują się na zakup tego muszą mieć nadzieję, że „nerki" nie wyjdą znów z mody.

Akumulator można naładować z sieci w ciągu godziny oraz podczas jazdy. Firma jednak nie zdradza na jakiej zasadzie ma to działać.

Atmos Gear poszukuje obecnie w sumie 200 sponsorów, którzy są wystarczająco zainteresowani tymi rolkami, aby zamówić je w przedsprzedaży i pozwolić firmie na wprowadzenie tych elektrycznych łyżworolek do produkcji.

Kupujący mogą kupić całe rolki za 550 euro lub sam układ napędowy za 500 euro, który można przymocować do dowolnych rolek. Produkt jest dostępny w trzech kolorach, a Atmos Gear mówi, że spodziewa się rozpocząć dostawy pierwszych rolek w maju.