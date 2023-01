BMW zwiększa liczbę płatnych subskrypcji. Miesięczna opłata za kolejne funkcje

BMW jakiś czas temu dołączyło do grona producentów, którzy wprowadzili do swojej oferty płatne subskrypcje za niektóre funkcje w samochodzie. Klienci w USA muszą teraz dopłacać np. za zdalne uruchamianie silnika lub usługę Driving Assistant Plus.

4 Fot. BMW Otwórz galerię Na Gazeta.pl