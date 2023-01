Surowe mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jak to wygląda w 2023 roku? Aż 1500 zł kary

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

1 czerwca 2021 roku był dniem, w którym weszły spore zmiany w kwestii ruchu na przejściu dla pieszych. Według nowych przepisów pieszy ma pierwszeństwo w momencie, gdy wchodzi oraz znajduje się na przejściu. Nieco ponad pół roku później zdecydowano o zaostrzeniu tych zasad, zwiększając wysokość mandatu do 1500 zł. To jednak nie wszystko, gdyż w tej sprawie pomyślano również o osobach objętych recydywą, którzy i za to wykroczenie, od 17 września 2022 mogą zapłacić wspomnianą kwotę podwójnie, czyli 3000 zł.

Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w 2023 roku

Od momentu wprowadzenia przepisów dla pieszych w warunkach recydywy, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie znaczy to jednak, że z tego względu zaczęto bardziej uważać. Wręcz przeciwnie, od czerwca 2021 odnotowano wiele sytuacji, w których pieszy wchodzi zbyt pewnie na jezdnię, co prowadzi do wypadku. Co gorsza, statystyki uwzględniły również więcej przypadków śmiertelnych. W okresie od stycznia do maja zeszłego roku ich liczba rozrosła się aż do 33 procent.

Przejście dla pieszych — jak się zachować?

To, że według ustawy z dnia 1 czerwca 2022 roku jako piesi mamy pierwszeństwo, na nic się zda w momencie, jeśli wyjeżdżający akurat kierowca nie będzie uważać. Stąd, nigdy nie wychodźmy na jezdnię impulsywnie, zawsze zatrzymujemy się i rozglądamy, upewniając się, że podczas przechodzenia nic nie będzie nam zagrażało. Zawsze zwracajmy uwagę na ruch w obu kierunkach. To, że kierowca jadący jednym pasem nas przepuszcza, nie oznacza wcale, że tak samo zachowa się prowadzący nadjeżdżający z naprzeciwka.

Wracając do przepisów, nieco inaczej sprawa wygląda, gdy mamy do czynienia z drogą dwujezdniową, którą rozdziela wysepka - w takim miejscach mamy do czynienia z dwoma osobnymi przejściami. Mamy zatem obowiązek zatrzymać się w miejscu azylu i zanim ruszymy dalej, ponownie się rozejrzeć.