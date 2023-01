Policja poluje na kierowców z wiaduktów. Chodzi o łamanie konkretnego przepisu

Chodzi dokładnie o art.19 pkt. 3a Prawa o ruchu drogowym, który wszedł w życie 1 czerwca 2021 roku. Jak można wyczytać z jego treść:

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Jest to doszczegółowienie art. 19 pkt 3, który nakazuje kierowcom utrzymać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Jak można szybko wyliczyć, gdy jedziemy na autostradzie z prędkością 140 km/h, musimy zachować odstęp przynajmniej 70 metrów. W przypadku drogi ekspresowej i ograniczenia do 120 km/h musi to być minimum 60 metrów. Co warto zauważyć, przepis nie uwzględnia dolnej granicy prędkości. Gdy więc np. zastaniemy trudne warunki na drodze i będziemy musieli zwolnić, dajmy na to do 90 km/h, powinniśmy wtedy utrzymać przynajmniej 45-metrowy dystans.

Dodatkowo przepisy wspominają o utrzymaniu konkretnych odstępów w przypadku poruszania się poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m. Jeżeli zmotoryzowany kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub autobusem musi zachować 50 metrów odstępu. W przypadku zespołów pojazdów lub pojazdów niewymienionych we wcześniejszych punkcie jest to 80 metrów.

Oczywiście, za niespełnienie wyżej opisanych wymogów kierowcy mogą otrzymać mandat od 300 do 500 zł oraz sześć punktów karnych. Co zrozumiałe, wielu kierowców oburzył fakt karania za złamanie przepisu — problemem jest bowiem sposób, w jaki zmotoryzowani mogliby ustalić, czy aby na pewno zachowali wymagany odstęp. Jest jednak na to metoda.

Jak ustalić wymaganą odległość?

Najłatwiejszą metodą, o której wielu kierowców nie słyszało, jest zerkanie na biało-czerwone słupki informacyjne przy drodze. Są one zainstalowane co 100 metrów, co bardzo ułatwia określanie odpowiedniej odległości. Na przykład, w przypadku poruszania się z autostradową prędkością 140 km/h, powinniśmy zachować 70 metrów dystansu, czyli jakieś 3/4 odległości, jaka dzieli słupki.

Dzięki temu uchronimy się przed mandatem i zachowamy bezpieczny dystans, który pozwoli nam uniknąć przykrych konsekwencji w przypadku np. gwałtownego hamowania poprzedzającego nas kierowcy.