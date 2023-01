18-latek w Audi przeskoczył przez rondo w Sulechowie i skosił renifera

Kamery monitoringu miejskiego w Sulechowie (woj. lubuskie) zarejestrowały niebezpieczne zdarzenie na rondzie Piłsudskiego, do którego doszło w piątek 6 stycznia wieczorem. Kierujący Audi A3, który poruszał się dużą prędkością, nie zdołał wyhamować pojazdu na dojeździe do ronda i przeskoczył na jego drugą stronę. Po drodze zniszczył ozdoby świąteczne ustawione na środku skrzyżowania okrężnego. Uszkodzeniom uległa gwiazda oraz bałwan, a renifer został całkowicie roztrzaskany.

Zmotoryzowany po wylądowaniu na drugiej stronie ronda wpadł jeszcze na wysepkę łączącą przejście dla pieszych. Kiedy znalazł się na jezdni włączył światła awaryjne i na chwilę zatrzymał się w pobliżu, po czym zdecydował pojechać dalej. Na nagraniu można dostrzec w oddali pieszego, który widząc co dzieje się na drodze zaczyna uciekać.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sulechowie zabezpieczyli filmy i złożyli zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Sulechowscy policjanci wszczęli postępowanie w sprawie. Na podstawie przekazanych materiałów z monitoringu miejskiego został ustalony numer rejestracyjny Audi A3.

Policjanci z łatwością dotarli do kierującego. Piratem drogowym okazał się 18-letni mieszkaniec Sulechowa. W związku niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na kierującego został nałożony mandat w wysokości 1200 złotych, a do jego indywidualnego konta przypisano 10 punktów karnych.

