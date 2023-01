Kierowca nagrywający wyczyn stada ciężarówek, nie mógł uwierzyć w to co widzi

Niestety, nagranie opublikowane na Tiktoku pokazuje, jak niektórzy zawodowi kierowcy podchodzą do przepisów i znaków drogowych. Oczywiście nikt nie lubi wlec się za traktorem, ale są też granicę zdrowego rozsądku i wyobraźni. Kierowcom uwiecznionym przez samochodowy wideorejestrator z pewnością tego zabrakło.

Na filmie widać, jak sześciu kierowców ciężarówek zaczęło wyprzedzać ciągnik i jadący za nim samochód dokładnie na skrzyżowaniu, przekraczając podwójną linie ciągłą, jadąc po obszarze wyłączonym z ruchu, po lewoskręcie dla pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Jednym słowem w najgorszym i najniebezpieczniejszym do tego miejscu.

Łatwo sobie wyobrazić co stałoby się z nadjeżdżająca z naprzeciwka „osobówką" - samochód nie miał by najmniejszych szans w czołowym zderzeniu z wielotonowymi ciągnikami siodłowymi. Nagranie publikujemy ku przestrodze i to nie tylko samych kierowców zawdowych, bo każdy z nich powinien dostać co najmniej mandat w wysokości 1000 zł, a w przypadku recydywy 2000 zł i po 5 punktów karnych, ale przede wszystkim wszystkich kierowców, żeby na co dzień stosowali zasadę ograniczonego zaufania.