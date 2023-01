O nie... znowu wszystkim parują szyby. Proste i skuteczne triki, które powinien znać kierowca

Szeroko rozumiane porady eksploatacyjne. To ważny element tematyki, którą poruszamy w serwisie Gazeta.pl.

W grudniu do Polski zawitała prawdziwa zima. Teraz za oknami mamy natomiast styczdziernik. To oznacza pogodę typowo jesienną, a więc plusowe temperatury i opady deszczu. Takie warunki sprzyjają do powrotu świetnie znanego kierowcom efektu parowania szyb. Para ogranicza widoczność do przodu i w lusterkach. Jak się jej pozbyć? Mamy kilka sprawdzonych sposobów.

Klimatyzacja na parujące szyby. Co daje?

Najprostszym i doraźnym sposobem jest oczywiście włączenie przycisku AC. Sprawna klimatyzacja powinna szybko poradzić sobie z parą i znacznie poprawić widoczność. Alternatywnie warto np. zmniejszyć temperaturę wdmuchiwaną do kabiny pasażerskiej. Tak, parowanie powoduje wilgoć zebrana w kabinie. Tyle że jej wytrącanie się na szybach to wynik dużej różnicy temperatur wewnątrz auta i na zewnątrz. Sposób może zatem również przynieść doraźny skutek.

Para oznacza wilgoć. Pozbądź się zatem wilgoci z auta

Umiejętne manewrowanie nawiewami to metody działające na skutek, a nie przyczynę. Że powtórzymy to jeszcze raz, szyby parują, bo w kabinie znajduje się wilgoć. Jak się jej pozbyć? Zastosuj jedną z poniższych metod:

wymień filtr kabinowy. Stary może być zapchany. Przez to ogranicza wymianę powietrza między autem i otoczeniem oraz tym samym ogranicza usuwanie z pojazdu wilgoci.

wymień już na jesieni dywaniki na gumowe. Materiałowe wyglądają lepiej, ale kumulują wilgoć. Ta zbiera się w nich i paruje po włączeniu ogrzewania.

wysusz wnętrze. Skorzystaj z suchego, słonecznego dnia i otwórz drzwi w aucie, ewentualnie otwórz je podczas np. nocnego parkowania w garażu.

sprawdź stan uszczelek (drzwi i szyberdach), gdyż nawet niewielka nieszczelność zaowocuje parą na szybach.

wyczyść odpływy w karoserii, zwłaszcza umieszczone na podszybiu. Drożne zapewniają swobodny przepływ wody. Wystarczy jednak niewielka ilość liści, by uległy zatkaniu. W takiej sytuacji woda może przedostawać się przez ścianę oddzielającą komorę silnika od przedziału pasażerskiego.

sprawdź nagrzewnicę. Za kumulowanie wilgoci we wnętrzu czasami odpowiadają wycieki występujące w jej ramach.

Domowe sposoby na zaparowane szyby. Niektóre działają!

Oczywiście pomijając powyższe sposoby, w przestrzeni internetowej funkcjonuje wiele "domowych" metod na usuwanie parowania szyb. Na ile skuteczne jest użycie ziemniaka, szamponu dla niemowląt, pianki do golenia, żelu do odkażania rąk oraz profesjonalnego preparatu zapobiegającego parowaniu szyb? O tym opowiadamy w materiale, do którego link zamieszczamy poniżej.

Na koniec dokładnie umyj szyby. To ważne

Efekt parowania szyb minimalizuje jeszcze jeden zabieg. Ten polega na dokładnym wyczyszczeniu szyb w samochodzie. Na czystych szybach w znacznie mniejszym stopniu osadza się para wodna. O ile o czystość zewnętrznych powierzchni szyb większość kierowców dba systematycznie, o tyle wewnętrzna strona pozostaje często zapomniana. Kilkanaście minut poświęconych na porządne umycie ich od środka, to nie tylko wyraźna poprawa widoczności.