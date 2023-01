Pijany kierowca busa doprowadził do tragedii. Miał 2,6 promila alkoholu w organizmie

Policjanci z województwa lubelskiego poinformowali o wypadku, który wydarzył się 4 stycznia na drodze ekspresowej S12 w rejonie węzła Piaski Wschód, na jezdni w kierunku Zamościa. Jak ustalili funkcjonariusze pracujący na miejscu, winę za zdarzenie ponosi 49-latek kierujący osobowym busem marki Ford.

REKLAMA

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że kompletnie pijany mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Następnie w rozbitego busa służącego do przewozu osób niepełnosprawnych wjechała osobówka marki Kia, kierowana przez 54-letniego mieszkańca Bydgoszczy. Badanie alkomatem wykazało, że 49-latek kierujący busem miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Do szpitali przetransportowano wszystkich uczestników wypadku - kierujących pojazdami, 51-letnią pasażerkę Kii oraz dwie kobiety podróżujące busem w wieku 65 i 92 lat. Niestety, na skutek poniesionych obrażeń w placówce medycznej zmarła 92-letnia pasażerka busa.

Kierowca Forda po zwolnieniu ze szpitala został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyzna będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Pijany 16-latek rozbił BMW. Rodzice spali, kiedy zabierał kluczyki

Przypominamy, że pijany kierowca poważnie zagraża bezpieczeństwu na drogach. Alkohol w organizmie osoby zmotoryzowanej, zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację. Rozprasza także uwagę oraz powoduje senność. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym do 2 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do nawet 15 lat oraz wysoką grzywną. Nietrzeźwemu kierowcy za spowodowanie wypadku, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl