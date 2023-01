Targi CES i nowa marka. To połączenie Sony i Hondy [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Honda i Sony ogłosiły, że ich wspólnie opracowany samochód będzie sprzedawany pod nowo opracowaną marką Afeela. Ma on być dostarczany w Ameryce Północnej w 2026 r.

Oprócz nazwy nowej firmy, zaprezentowano również nowy prototyp, który ma być zapowiedzią nadchodzącego modelu produkcyjnego. Zamówienia w przedsprzedaży mają ruszyć w pierwszej połowie 2025 r., a sprzedaż ruszy tego samego roku.

Firmy nie wdawały się w wiele szczegółów, ale powiedziały, że nazwa Afeela została wybrana, ponieważ wyraża „uczucie", które jest w centrum mobilności rozważanej przez Sony Honda Mobility.

Samochód ma opływowe nadwozie i wygląda na bardziej gotowy niż to miało miejsce przy Vision-S, który został zaprezentowany na targach CES trzy lata temu. Model ma zaokrąglony przód ze smukłymi reflektorami i charakterystyczny pasek multimedialny.

Wspomniany pasek może mieć wiele zastosowań. Może wyświetlać zarówno nazwę marki, po animacje z pogodą. Sony Honda Mobility przekazało, że przewidują, że pasek będzie mieć szeroką gamę możliwych grafik.

Auto do tego ma minimalistyczny design, 21-calowe felgi, czarny dach, proste szyby i tylne światła na całej szerokości pojazdu.

Pod względem wielkości prototyp Afeela ma długość 4895 mm, szerokość 1900 mm i wysokość 1460 mm, a rozstaw osi wynosi 3000 mm. Oznacza to, że model jest nieco mniejszy niż Mercedes EQE, który ma 4994 mm długości i większy rozstaw osi wynoszący 3119 mm.

Wnętrze to już praca Sony. Widoczny jest duży wyświetlacz, który rozciąga się na całą szerokość wnętrza. Jest on podzielony na wiele sekcji, ponieważ wyświetlacze cyfrowych lusterek bocznych znajdują się na zewnętrznych krawędziach, a rozbudowany cyfrowy zestaw wskaźników znajduje się przed kierowcą. Po prawej stronie znajduje się system informacyjno-rozrywkowy, który przechodzi w wyświetlacz dla pasażera na przednim siedzeniu.

Do tego jest futurystyczna kierownica, minimalistyczna deska rozdzielcza i ruchoma konsola środkowa.

Osoby siedzące na tylnej kanapie do dyspozycji mają własny system rozrywki z dwoma ekranami, a także nastrojowe oświetlenie na panelach drzwi.

Na pokładzie, jeśli to się uda, znaleźć ma się integracja z systemem Epic Games, co nie jest zbyt zaskakujące, ponieważ BMW, Hyundai, Kia, Genesis i Polestar niedawno ogłosili wprowadzenie gier do samochodów.

Auto wyposażone jest również w wiele kamer i czujników. Sony Honda Mobility twierdzi, że jest ich łącznie 45 i zamierzają wyposażyć pojazd w półautonomiczny system jazdy poziomu 3.

Niestety specyfikacja szczegółowa nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że Afeela ma napęd na wszystkie koła, czyli ma dwa silniki elektryczne.

Zasięg samochodu jest również tajemnicą, ale jedno ze zdjęć wnętrza pokazuje zasięg 234 mil (377 km) przy około 75-80 proc. naładowania. Jednak nie ma co się przyzwyczajać do tych informacji, gdyż wszystko się może jeszcze zmienić.