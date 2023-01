Zostawienie starej tablicy w aucie. I tak trzeba zapłacić, no i jest duży haczyk

O przepisach, ale też ich praktycznym zastosowaniu, szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Prawie od roku kierowca, który dokonuje przerejestrowania pojazdu po zakupie, nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. Przepisy w tej sprawie weszły w życie dokładnie 31 stycznia 2022 roku. Nie ma zatem znaczenia, że kupiliście auto w Krakowie, a mieszkacie w Warszawie. Oznaczenia lokalizacyjne w numerze rejestracyjnym tracą znaczenie.

Przepisy to wynik obecnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym. Bo de facto oznaczenia lokalizacyjne już dawno straciły znaczenie. Stało się to w przypadku aut leasingowych, które są rejestrowane w miejscu, w którym siedzibę ma bank, a nie mieszka leasingobiorca.

Stare tablice mogą zostać. Muszą spełnić cztery warunki

Oczywiście nie jest tak, że znaczenie przepisów jest bezgraniczne. Bo żeby móc nie zmieniać tablic w czasie przerejestrowania pojazdu, należy spełnić kilka wymogów. Przypominamy je poniżej.

Tablice muszą mieć aktualny wzór, a więc białe tło i gwiazdki europejskie pod oznaczeniem PL. Możliwość ta nie dotyczy zatem czarnych tablic i białych, które zamiast gwiazdek mają flagę Polski. Tablice rejestracyjne muszą być w dobrym stanie. Nie mogą nosić śladów uszkodzeń. Powinny być też w pełni czytelne. Nowy właściciel musi zaznaczyć we wniosku rubrykę mówiącą o pozostawieniu starych numerów rejestracyjnych. Tablice trzeba przynieść do urzędu. Nie trzeba ich wymienić, ale trzeba je na nowo legalizować. Konieczne są nowe naklejki legalizacyjne.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu bez zmiany tablic?

Skorzystanie z prawa do pozostawienia starych tablic rejestracyjnych powoduje zasadniczą oszczędność. W kieszeni kierującego zostaje bowiem dokładnie 80 zł. Na tyle urząd wycenia nowe oznaczenia. Ile będzie zatem kosztować rejestracja? Z wydaniem pozwolenia czasowego 81 zł. Bez pozwolenia czasowego 67 zł.

Powtarzamy to jeszcze raz. Kierowca zostawiający stare tablice rejestracyjne nie zapłaci za wymianę. Nadal zapłaci jednak 13 zł za komplet nowych nalepek legalizacyjnych wraz z opłatą ewidencyjną.

Urzędnik nie zgadza się na pozostawienie starych tablic. Co dalej?

W tym punkcie przepisy wydają się jasne. Takie niestety nie zawsze są. Nowelizacja pozostawia kwestię oceny stanu oznaczeń urzędnikowi. A ten bez większych powodów może stwierdzić, że nie zalegalizuje starych oznaczeń. I nie jest to wyłącznie efekt czarnowidztwa. Takie sytuacje zdarzają się. Przypadek odrzucenia tablic w dobrym stanie miał m.in. redaktor Grabowski z serwisu Spidersweb.pl.

No dobrze, ale co właściwie zrobić w takiej sytuacji? Urzędnik nie jest w tym przypadku górą. Jeżeli stan oznaczeń jest ewidentnie dobry, możecie dyskutować z nim. Wiele nie stracicie. Pojazd zarejestrować i tak musi. Ewentualnie złożycie zawiadomienie o zakupie – taka forma zgłoszenia chroni was przed karą od starosty wynoszącą od 200 do 1000 zł. W dyskusji warto użyć przede wszystkim jednego argumentu. W razie decyzji odmownej, poproście o jej wydanie na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Raczej żaden urzędnik nie postanowi dokładać sobie pracy nad sporządzeniem takiej decyzji. To raz. Dwa fakt jej napisania da wam możliwość odwołania się od niej na piśmie.