Znak A-32 - do czego zobowiązuje kierowcę? Gdzie i kiedy znajduje zastosowanie?

Znak A-32 "Oszronienie jezdni" to trójkątny znak ostrzegawczy z symbolem czarnego płatka śniegu umieszczonym na żółtym tle. Jak sama nazwa wskazuje, ostrzega on o możliwym występowaniu oszronienia jezdni lub gołoledzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy muszą się do niego zastosować w sezonie jesienno-zimowym, a dokładnie od 15 października do 30 marca.

Znak A-32 - gdzie możemy go spotkać?

Znak A-32 spotkać możemy głównie w miejscach, gdzie szansa na oszronienie jezdni jest większa niż w innych lokalizacjach lub gdzie pojawiają się ono wcześniej m.in. na mostach ze stalowymi pomostami, czy też w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Znak możemy zastać także w miejscach, gdzie ukształtowanie terenu czy sama budowa drogi zwiększa szansę na ryzyko poślizgu np. na stromych podjazdach.

Znak A-32 - gdzie jest umieszczany?

W przypadku dróg, na których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h, znak A-32 ustawiany jest w odległości 100 metrów od miejsca, w którym pojawia się miejscowe oszronienie jezdni. W przypadku pozostałych dróg umiejscowiony jest w odległości od 150 do 300 metrów.

Czasami dokładną odległość określa też montowana pod znakiem dodatkowa tablica:

tablica T-1 - wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od miejsca, w którym może wystąpić ryzyko oszronienia;

tablica T-2 - wskazuje długość takiego niebezpiecznego odcinka (najczęściej stosowana w przypadkach, gdzie odcinek ma długość kilku kilometrów);

tablica T-3 ("Koniec") - wskazuje koniec odcinka, na którym może występować ryzyko oszronienia.

Znak A-32 - zachowaj szczególną ostrożność!

Widząc znak A-32, tak jak w przypadku innych znaków ostrzegawczych, kierowca powinien zachować szczególną ostrożności. Pokonując odcinek drogi oznaczonej znakiem, powinien odpowiednio zwolnić i dostosować prędkość do warunków. W takich miejscach jezdnie bywają bardzo zdradliwe, przez co o poślizg jest bardzo łatwo.

Znak A-32 - czy należy zastosować łańcuchy?

Niektórzy kierowcy zastanawiają się, czy na odcinakach dróg oznaczonych znakiem A-32 muszą stosować łańcuchy na opony oraz czy za ich brak przewidziane są mandaty. Nie, nie ma takiego obowiązku. Co więcej, używanie łańcuchów dozwolone jest jedynie na ośnieżonych drogach. W przypadku bezzasadnego ich użycia grozi 100-złotowy mandat.

Nie masz ich w samochodzie? Nie wjedziesz za znak C-18

O konieczności zastosowania łańcuchów informuje inny znak — C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwślizgowych". W takim przypadku kierujący ma obowiązek założenia łańcuchów na co najmniej dwóch kołach napędowych pojazdu. W niektórych przypadkach pod znakiem umieszczana jest także tabliczka z symbolem konkretnej kategorii pojazdów - w takiej sytuacji tylko je obowiązuje nakaz. Za brak łańcuchów grozi mandat w wysokości 200 zł.