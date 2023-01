Na Podhalu już nie ma Cipek. Mieszkańcy mieli dość

Dziennikarz "GW" Bartłomiej Kuraś poinformował, że mieszkańcy Suchych-Cipek mieli dosyć kpin z nazwy swojej miejscowości. Podobno turyści przyjeżdżali tam tylko po to, żeby z nich drwić. Teraz mogą w ogóle przestać przyjeżdżać.

Wieś Suche leży koło Poronina. Cipki były jej przysiółkiem, to znaczy skupiskiem kilku gospodarstw, oddalonych od centrum wsi. Dlatego zasłużyły na osobną nazwę. Czemu akurat taką?

Trudno powiedzieć, ale to historyczna nazwa. Tak twierdzą najstarsi mieszkańcy. Etymologia słowa "cipa", którego zdrobnieniem jest "cipka", wygląda dość skomplikowanie. Zdaniem specjalistów z poradni językowej PWN pochodzi od słowa "ćpać", w przeszłości oznaczającego żarłoczne jedzenie.

Z kolei podobno dawniej "cipkarstwo" oznaczało na Podhalu "koronkarstwo". Jeśli to prawda, to istniejąca do 1 stycznia 2023 r., była elementem pamięci historycznej na temat kultury tego regionu. Teraz bezpowrotnie zniknęła.

To normalne, że w wyniku ewolucji języka polskiego słowa zmieniają znaczenie. Dlatego w międzyczasie "cipka" stała się wulgarną nazwą żeńskiego organu płciowego. Nie wiadomo, która cecha — wulgarność, czy seksualność — bardziej przeszkadzała mieszkańcom przysiółka Suchych.

Być może to efekt dużej pruderii polskiego społeczeństwa, któremu łatwiej milczeć, niż rozmawiać na jakikolwiek temat związany z seksem. Natomiast nawet w Europie są kraje (np. w Skandynawii), gdzie takie skojarzenia absolutnie nikogo nie rażą.

Miejscowość Suche-Cipki zniknęła, adresy zostają takie same. Pora na Poronin

"Gazeta Wyborcza" informuje, że nad kłopotliwą nazwą obradowała w 2022 r. rada gminy Poronin. Ostatecznie na życzenie mieszkańców nazwa miejscowości została zniesiona, ale likwidacja nazwy miejscowości nie wpłynie na dotychczasowe adresy mieszkańców. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Mieszkańcy Suchych wreszcie mogą spać spokojnie.

A jeszcze niecałe cztery lata temu "Tygodnik Podhalański" cieszył się, że nazwa Suche-Cipki przetrwała w przeciwieństwie do innej, ale też budującej lokalny koloryt tego regionu: Biały Kał. Może teraz czas zastanowić się nad znaczeniem nazwy Poronin?

Nawiasem mówiąc, w Polsce jest znacznie więcej miejscowości o ciekawych nazwach. Sporo znajduje się na Kaszubach, ale też w innych rejonach Polski. Wystarczy wymienić choćby: Złe Mięso, Stolec albo Burdel. Teraz mamy o jedną mniej.

