Tapicerki będą wyglądać jak nowe. Wystarczy kilka produktów z kuchni

Błoto, piach, a także jedzenie, torby, czy inne różne przedmioty, to coś, co potrafi gościć w naszych autach równie często co my sami. I nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby nie to, że każdy z tych elementów potrafi zostawić na tapicerkach brud. I o ile waga sprawy w tym przypadku jest o wiele mniejsza niż w przypadku zabrudzonych szyb, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy, tak mimo wszystko tapicerki też powinny być czyste. Estetyka to jedno, ale chodzi tutaj także o względy zdrowotne, zwłaszcza gdy obicia naszych siedzeń staną się ofiarami wilgoci. Rodzaje tapicerek możemy podzielić na materiałowe, welurowe, i skórzane. Całe szczęście na każdy materiał jest sposób, a jedyne czego będziemy potrzebować, to kilka artykułów spożywczych.

Zanim przejdziemy do mycia naszych tapicerek, warto je odkurzyć ze wszystkich pozostałości typu piach i okruchy po jedzeniu. W taki sposób ułatwimy sobie pracę już na starcie.

Tapicerki skórzane

W przypadku zabrudzeń, które pojawiły się na skórzanych obiciach, potrzebny nam będzie roztwór na bazie octu. Ocet dodajemy do wody w proporcjach 1/2, po czym gotową miksturą wycieramy tapicerki. Dla jeszcze większego odświeżenia warto dodatkowo użyć olejku herbacianego lub eukaliptusowego, który dzięki swoim właściwościom zlikwiduje wszelkie bakterie i roztocza.

Tapicerki welurowe i materiałowe

Z tego typu obiciami świetnie poradzi sobie soda oczyszczona, którą wystarczy rozsypać na tapicerkach, i po kilku godzinach odkurzyć. Soda oprócz pozbywania się plam, również likwiduje bakterie, co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i komfortu. Jeśli wymieniony wyżej sposób nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, możemy dodać do sody soku z cytryny, i powstałą z takiej mieszanki pianą przetrzeć tapicerki, na końcu poprawiając namoczoną wodą ściereczką.