Podwyżka kilometrówki w 2023. Wszyscy czekali na nowe stawki [Lista]

Tryby niektórych wskaźników ekonomicznych mielą naprawdę wolno. Tak właśnie było w przypadku kilometrówki. Ostatni raz jej stawki były aktualizowane w... listopadzie roku 2007. Po ponad 15 latach kierowcy doczekali się jednak zmian. Od stycznia 2023 roku osoby używające prywatnego pojazdu do celów służbowych otrzymają więcej pieniędzy. Dużo więcej – warto dodać.

Stawki kilometrówki w roku 2023

samochód osobowy z silnikiem o pojemności do 900 cm3 – 0,89 zł (było 0,5214 zł),

samochód osobowy z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (było 0,8358 zł),

motocykl – 0,69 zł (było 0,2302 zł),

motorower – 0,42 zł (było 0,1382 zł).

Zmiana stawek odbyła się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Znaczące wzrosty kilometrówki w roku 2023. Choć nie dla wszystkich

Wniosek płynący z powyższej listy jest jeden. Podwyżki kilometrówki w 2023 roku są i są znaczące. W przypadku motoroweru wynoszą blisko 204 proc., motocykla niespełna 200 proc., a samochodu osobowego z silnikiem o pojemności do 900 cm3 prawie 71 proc. Najmniej znaczący wzrost dotyczy kierowców posiadających auto z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 – czyli de facto w dominującej kategorii. W ich przypadku wartość kilometrówki wzrosła o nieco ponad 24 proc. To oznacza, że rządzący dokonali wyłącznie delikatnej korekty stawki.

Niestety podwyżka kilometrówki w roku 2023 oznacza wyższe koszty działalności dla pracodawców. Będą musieli zwracać większe sumy pracownikom korzystającym z prywatnego samochodu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Z drugiej strony ulgę poczują osoby zatrudnione. Szczególnie że stawka kilometrówki obowiązująca od roku 2007 stawała się coraz mniej atrakcyjna w świetle drastycznych podwyżek na stacjach paliw czy wzrostu poziomu kosztów utrzymania pojazdu.

Kto może się starać o kilometrówkę? Limity kilometrówki w roku 2023

Wyższe stawki to jedno. Warto też przypomnieć konkretnie komu i w jakim zakresie należy się kilometrówka. O zwrot kosztów użytkowania pojazdu na jej podstawie mogą zwrócić się nie tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Dotyczy to też umów cywilnoprawnych, a więc zlecenia i dzieła. To raz. Dwa konieczne jest zaewidencjonowanie ilości pokonanych kilometrów oraz złożenie przez pracownika oświadczenia na piśmie, mówiącego o używaniu prywatnego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Samo wyliczenie kilometrówki jest proste. Wystarczy przemnożyć ilość pokonanych w celach służbowych kilometrów przed stawkę jednostkową. Wynik oznacza kwotę, którą pracodawca musi zwrócić pracownikowi.

Kilometrówka nie jest wypłacana bezgranicznie. Przepisy przewidują limity. Te zależą przede wszystkim od ilości mieszkańców w mieście lub gminie, w której zamieszkuje dany pracownik. Limity wynoszą odpowiednio: