Złodzieje aut mają nową metodę. Wycinają dziurę, podłączają się do kabli i odjeżdżają

Nowa metoda jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii. Dotyczy modeli produkowanych przez markę Range Rovera. Okazuje się, że w tylnej klapie bagażnika umieszczono wiązkę przewodów, do której można uzyskać łatwy dostęp. Wystarczy wyciąć niewielki fragment karoserii.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Złodzieje uzyskują w ten sposób dostęp do magistrali CAN, która sięga do każdego elektronicznego zakamarka samochodu, w tym czujników i mechanizmów. Oprócz tego nie jest szyfrowana. Wystarczy, że złodziej podłączy się do takiej instalacji, a następnie użyje specjalnie przygotowanego oprogramowania, żeby oszukać systemy bezpieczeństwa. Może w ten sposób odblokować dostęp do samochodu, a następnie bez większych problemów uruchomić silnik.

Zobacz wideo

Po kradzieży auta złodzieje zaklejają wyciętą dziurę dowolną naklejką, ale najczęściej to znaczek „UK". W ten sposób mogą się przemieszczać skradzionym samochodem nie wzbudzając zainteresowania np. patrolu policji.

Okazuje się, że opisywana metoda jest w ostatnim czasie bardzo popularna. Na grupach dyskusyjnych poświęconych kradzieżom brytyjskich samochodów opisano wiele takich przypadków. Właściciele samochodów podkreślają, że fabryczne zabezpieczenia nie stanowią dla złodziei wyzwania.

Sposób kradzieży auta z TikToka. Dwie popularne w Polsce marki narażone

Wielu użytkowników namawia do instalacji specjalnego immobilisera typu "Ghost". Nazwa wzięła się stąd. że jest nie do wykrycia przez złodzieja i wykorzystuje fabryczne przyciski w samochodzie (na kierownicy, kokpicie, drzwiach) do wprowadzenia unikalnej sekwencji podobnej do kodu PIN. Dopiero po wciśnięciu przycisków w odpowiedniej kolejności, można uruchomić samochód.

Takie zabezpieczenie jest nie do sforsowania dla złodzieja. Nie można go w żaden sposób ominąć. Jest to również bardzo dobre zabezpieczenie przed popularną metodą "na walizkę" lub Game Boya. Nawet kradzież oryginalnych kluczyków od samochodu nie pozwoli odjechać z parkingu.