Kupisz czy nie kupisz samochodu jeszcze raz? Amerykanie odpowiadają

Kupowanie samochodu zawsze wiąże się z ryzykiem. Czy będzie dobre? Czy będzie się podobać? Czy dobrze będzie się z niego korzystało? W czasach, gdy ceny aut poszybowały jest to ważna decyzja, gdyż wiąże się z o wiele większymi pieniędzmi niż dawniej.

Z tego powodu w USA przeprowadzono badanie przez Consumer Reports, które miało wyłonić modele samochodów, których właściciele są najbardziej usatysfakcjonowani z ich kupna, ale także te, których nie wybraliby ponownie.

Nic dziwnego, że na szczycie znalazły się samochody sportowe. Aż 94 proc. właścicieli odpowiedziało, że jeśli miałoby możliwość, to kupiliby ponownie Chevroleta Corvette. Na drugim miejscu znalazło się Porsche 911 – 90 proc. właścicieli jest usatysfakcjonowanych z zakupu tego auta.

Dalej jest trochę gorzej, ale i tak wysoko. Po 88 proc. zdobyły następujące modele: Rivian R1T, Ford Maverick Hybrid, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2 i Toyota 86 / Subaru BRZ. Z wynikiem 87 proc. ponownych wyborów pochwalić się może Kia Telluride i Toyota RAV4 Prime. Na szczycie znalazły się jeszcze Mazda MX-5 Miata i Dodge Challenger. 86 proc. właścicieli powiedziało, że kupiliby je ponownie.

A jak wygląda sytuacja po drugiej stronie zestawienia? Za najmniej satysfakcjonujący model uznano Volkswagena Atlasa Cross Sport. Jedynie 38 proc. właścicieli kupiłoby go ponownie. Co ciekawe, nie ujawniono, dlaczego tak mało osób polubiło ten samochód. Większa ciekawostka jednak jest to, że na oficjalnej stronie Volkswagena widnieje informacja, że Customer Reports poleca ten model.

Kolejne trzy miejsca od dołu zajęły marki premium. 39 proc. uzyskał Mercedes GLB, 40 proc. Infiniti QX50 i 45 proc. Mercedes GLA.

Innymi najmniej satysfakcjonującymi samochodami są: Jeep Compass (46 proc.), Kia Seltos (48 proc.), Volkswagen Taos (48 proc.), Nissan Kicks (49 proc.), Nissan Altima (51 proc.) i Kia Forte (51 proc.).