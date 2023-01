Nie ustąpił pierwszeństwa cysternie. Młody kierowca Audi zginął w Nowy Rok

W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego po godzinie 04:00 doszło do tragicznego zdarzenia w miejscowości Tarnawa Mała w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie). Kierowca Audi A4 Avant wyjechał z drogi podporządkowanej na drogę wojewódzką numer 835 i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu ciężarówką marki MAN. Doszło do zderzenia pojazdów.

Cysterna przeznaczona do transportu mleka wjechała przodem w prawy bok Audi. Siła uderzenia była bardzo duża, a świadczą o tym uszkodzenia osobówki, która wygięła się w kształt rogala. Ciężarówka wytrącona z obranego toru jazdy zatrzymała się w rowie.

Tragiczne zakończenie roku. Kierowca chciał zawrócić i zginął na miejscu

Jak informują w komunikacie prasowym policjanci z Biłgoraja, w wyniku zderzenia poważnych obrażeń ciała doznał kierujący Audi. Pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej i podjętej próbie reanimacji, niestety, życia 22 latka nie udało się uratować. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci przypominają, że nieustąpienie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych. Każdy kierowca przed manewrem, który zamierza wykonać, powinien upewnić się, czy nie spowoduje tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu prowadzi do bardzo groźnych sytuacji. Wszyscy użytkownicy dróg muszą pamiętać o tym, że od ich skupienia na jezdni, obserwacji otoczenia oraz ostrożności, zależy m.in. życie i zdrowie innych innych uczestników ruchu drogowego.

