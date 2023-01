Wycieraczki zaczęły zostawiać smugi? Te sposoby kosztują grosze, a pomogą rozwiązać problem

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Zostawienie starej tablicy w aucie. I tak trzeba zapłacić, no i jest duży haczyk

Śnieg, woda, a nawet błoto. Z tym wszystkim muszą zmagać się wycieraczki w trakcie jesienno-zimowym. Nic więc dziwnego, że w końcu nadchodzi czas, kiedy ten niezwykle ważny element każdego samochodu zostaje zużyty, i należy go wymienić. Gdy nadchodzi czas wymiany, nasze wycieraczki dają nam o tym znać na kilka sposobów. Wymienić warto, chociażby dziwne dźwięki przypominające piszczenie, czy to, że mimo swojej pracy, na szybie nadal są widoczne smugi i inne zacieki, przez które widoczność jest znacznie gorsza. Przed wymianą wycieraczek warto je jednak solidnie wyczyścić, gdyż może się okazać, że posłużą nam jeszcze jakiś czas. Do tego wykorzystamy coś, co możemy posiadać w domu, a jeśli nie, kupimy to za kilka zł w każdej drogerii.

Do wycieraczek świetnie spisze się papierowy pilnik

Narzędzie, którego używamy do pielęgnacji paznokci, ze względu na swoją ostrą powierzchnię bez problemu poradzi sobie z zanieczyszczeniami, które osadzają się na wycieraczkach. Przed tym jednak należy przetrzeć je ściereczką, używając do tego środka z wysoką zawartością alkoholu, czyli na przykład spirytusu. Następnie całość dokańczamy, lekko szorując wycieraczki pilnikiem.

Zobacz wideo

Mimo wszystko pamiętajmy o regularnej wymianie wycieraczek

Czasem jednak wycieraczki są w takim stanie, że i wyżej wymieniony sposób niestety nie pomoże. To, jak często powinniśmy je wymieniać, jest zależne od tego, jaki mają przebieg. Wszakże orientacyjnie powinniśmy robić to dwa razy w roku, przed zimą, oraz z nadejściem wiosny.